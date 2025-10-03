موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يتطلع فريق ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه ضيفه فياريال في الجولة الـ8 من الليغا.

ويسعى الريال لتجاوز أحزانه المحلية بعد خسارته أمام جاره أتلتيكو مدريد 2-5 السبت الماضي، من خلال تحقيق الفوز على فياريال، وذلك من أجل العودة لقمة جدول الترتيب، ولو لمدة 24 ساعة، والتي فقدها لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

ويوجد الريال في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال

تقام المباراة غدا السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال

bein sports 1

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويسعى فريق فياريال هو الآخر لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم وتحقيق الفوز على الريال، من أجل الدخول في صراع المنافسة على اللقب حيث يوجد في المركز الـ3 برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين خلف الريال و3 خلف برشلونة.

ورغم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها ريال مدريد أمام أتلتيكو، فإن الفريق استعاد القليل من الثقة بعدما فاز على كايرات ألماتي الكازاخي بخماسية نظيفة -الثلاثاء الماضي- في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم الريال أداء هجوميا قويا، حيث أحرز 16 هدفا في 7 مباريات خاضها بالدوري حتى الآن، ويملك سجلا مثاليا في مبارياته على أرضه.

في المقابل، يدخل فياريال اللقاء بعد سلسلة من 3 انتصارات متتالية، آخرها الفوز الصعب بهدف نظيف على أتلتيك بلباو.

ويعتمد الفريق الملقب بـ"الغواصات الصفراء" على شخصية قوية وروح قتالية عالية، ويبرز فيهم النجم نيكولاس بيبي، الذي يقدم أداء مميزا ويشكل تهديدا مستمرا في الهجوم، إلى جانب زميله جورج ميكاوتادزه.

ويتفوق ريال مدريد في المواجهات المباشرة مع فياريال، حيث فاز بـ8 من آخر 10 مباريات بينهما، وكان الفوز الأخير في ملعب فياريال بنتيجة 2-1.

التشكيلتان المتوقعتان

ريال مدريد: كورتوا، ميليتاو، هاوسين، تشواميني، فالفيردي، غولر، كامافينغا، كاريراس، بيلينغهام، مبابي، فينيسيوس.

فياريال: جونيور، مورينيو، فيغا، مارين، كاردونا، أخوماش، بارتي، غابي، موليرو، بيبي، ميكاوتادزي.