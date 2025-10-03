موعد مباراة المغرب ضد المكسيك بكأس العالم للشباب والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يواجه منتخب المغرب نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي.

وتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن نهائي البطولة الدولية بفضل فوزه الثاني والمثير على نظيره البرازيلي 2-1 فجر أمس الخميس.

موعد مباراة المغرب والمكسيك بكأس العالم للشباب

تقام المباراة السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب "إلياس فيغيروا براندر".

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة 9 مساء (21:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والمكسيك

bein sports

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وضمن المغرب صدارة المجموعة الثالثة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي قبل مواجهة المكسيك (نقطتان) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وهذه أول مرة تخفق البرازيل في تحقيق الفوز في أول مباراتين ضمن كأس العالم تحت 20 عاما، وذلك بعد تعادلها افتتاحا مع المكسيك 2-2.

🇲🇦⚽️⚽️ شاهد هدفي المغرب في شباك البرازيل وفرحتهم بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بعد أول جولتين فقط .. المنتخب المغربي يحسم تأهله متصدراً لمجموعته 👏#كأس_العالم_تحت_20_سنة pic.twitter.com/yoBM87jHDG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2025

التشكيلتان المتوقعتان

المغرب: بن شاوش، معمار، باعوف، بختي، زهواني، الصادق، خليفي، معما، الحداد، ياسين، زيبري.

المكسيك: أوتشوا، باتشوكا، دييغو أوتشوا، لوبيز، موراليس، غارزا، مونتيل، دومينغيز، فارغاس، فيرجن، مورا.