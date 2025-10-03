رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

برشلونة يخسر جهود لامين جمال بعد تجدد إصابته

إصابة جمال قد تبعده عن الملاعب لأكثر من أسبوعين (غيتي- أرشيف)
Published On 3/10/2025
تعرض نادي برشلونة لانتكاسة كبيرة بعد أن عاود ألم العانة نجمه لامين جمال الذي قد يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وغادر لامين جمال الملعب وهو يعرج بعد مواجهة فريقه الأخيرة أمام باريس سان جيرمان ضن منافسات دوري أبطال أوروبا، متأثرا بآلام في المنطقة نفسها التي تسببت سابقا في ابتعاده عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.

وأكد الجهاز الطبي للنادي أنها انتكاسة وأنه سيحتاج إلى فترة نقاهة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وكان لامين جمال قد غاب عن 4 مباريات متتالية لبرشلونة بسبب تلك الإصابة، قبل أن يعود تدريجيا.

وعاد اللاعب الشاب إلى الملاعب نهاية الأسبوع الماضي أمام ريال سوسيداد (1-3)، إذ دخل بديلا في الشوط الثاني، ثم شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، والتي انتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.

ويأتي غياب لامين جمال في وقت حساس للغاية، حيث لن يكون المهاجم الشاب متاحا لمباراة الدوري الإسباني ضد إشبيلية يوم الأحد، ولا للمباريات الدولية المقبلة لإسبانيا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

 

ضربة موجعة لهانسي فليك

ويخسر المدرب هانسي فليك أحد أهم لاعبيه في خضم سلسلة مباريات مزدحمة، وسيُجبره غياب اللاعب رقم 10 على إعادة تشكيل هجوم برشلونة، إذ من المتوقع أن يتولى لاعبون مثل فيران توريس ورافينيا، وحتى داني أولمو، أدوارا أكبر في الأسابيع المقبلة.

ويأمل النادي أن يسمح العلاج التقليدي للامين جمال بالعودة بكامل لياقته بعد هذا الغياب الجديد، على الرغم من استمرار المخاوف، حيث تُعرف إصابات العانة بأنها معقدة وعرضة للتكرار.

المصدر: مواقع إلكترونية

