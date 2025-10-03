برشلونة يخسر جهود لامين جمال بعد تجدد إصابته

تعرض نادي برشلونة لانتكاسة كبيرة بعد أن عاود ألم العانة نجمه لامين جمال الذي قد يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وغادر لامين جمال الملعب وهو يعرج بعد مواجهة فريقه الأخيرة أمام باريس سان جيرمان ضن منافسات دوري أبطال أوروبا، متأثرا بآلام في المنطقة نفسها التي تسببت سابقا في ابتعاده عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.

وأكد الجهاز الطبي للنادي أنها انتكاسة وأنه سيحتاج إلى فترة نقاهة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وكان لامين جمال قد غاب عن 4 مباريات متتالية لبرشلونة بسبب تلك الإصابة، قبل أن يعود تدريجيا.

وعاد اللاعب الشاب إلى الملاعب نهاية الأسبوع الماضي أمام ريال سوسيداد (1-3)، إذ دخل بديلا في الشوط الثاني، ثم شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، والتي انتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.

ويأتي غياب لامين جمال في وقت حساس للغاية، حيث لن يكون المهاجم الشاب متاحا لمباراة الدوري الإسباني ضد إشبيلية يوم الأحد، ولا للمباريات الدولية المقبلة لإسبانيا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒 The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

ضربة موجعة لهانسي فليك

ويخسر المدرب هانسي فليك أحد أهم لاعبيه في خضم سلسلة مباريات مزدحمة، وسيُجبره غياب اللاعب رقم 10 على إعادة تشكيل هجوم برشلونة، إذ من المتوقع أن يتولى لاعبون مثل فيران توريس ورافينيا، وحتى داني أولمو، أدوارا أكبر في الأسابيع المقبلة.

ويأمل النادي أن يسمح العلاج التقليدي للامين جمال بالعودة بكامل لياقته بعد هذا الغياب الجديد، على الرغم من استمرار المخاوف، حيث تُعرف إصابات العانة بأنها معقدة وعرضة للتكرار.