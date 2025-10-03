مفاجآت واستدعاءات جديدة في قوائم أبرز المنتخبات

شهدت تشكيلات كبرى المنتخبات التي تخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 العديد من المفاجآت تمثلت بعودة بعض النجوم واستبعاد آخرين إلى جانب استدعاء لاعبين لأول مرة وغياب البعض الآخر لأسباب مختلفة.

وتخوض العديد من المنتخبات مباريات مهمة ضمن مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

تاليا الغيابات والاستدعاءات في أبرز المنتخبات

منتخب البرازيل

استدعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان.

كما وجه أنشيلوتي الدعوة لمدافع ريال إيدر ميليتاو بعدما غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة.

من ناحية أخرى، منح أنشيلوتي دعوة مفاجئة للمهاجم إيغور جيزوس الذي سجّل 4 أهداف في مشاركتين أساسيتين مع نوتنغهام فوريست منذ انضمامه إليه من بوتافوغو.

في المقابل، لا يزال نيمار ينتظر مشاركته الدولية الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ سيغيب هدّاف البرازيل التاريخي عن الملاعب حتى نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل بسبب إصابة في الفخذ.

منتخب فرنسا

وجه مدرب فرنسا ديدييه ديشان دعوة لمهاجم كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا للانضمام إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى استعدادا للمباراتين المقبلتين ضد أذربيجان وآيسلندا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

كما ضم ديشامب نجم ميلان كريستوفر نكونكو إلى القائمة بعد تسجيله هدفه الأول مع ناديه الإيطالي مؤخرا في دور الـ32 من كأس إيطاليا أمام ليتشي.

ويأتي استدعاء ماتيتا في ظل غيابات عديدة يعاني منها المنتخب الفرنسي أبرزها لمهاجم باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه وزميله في خط الهجوم ماركوس تورام من إنتر الايطالي وجناح سان جيرمان ديزيريه دويه.

كما عاد إدوارد كامافينعا الغائب عن التشكيلة الأخيرة في سبتمبر/أيلول الذي قد يعوض غياب زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني الموقوف مباراتين.

منتخب إسبانيا

يغيب داني كارفاخال، ونيكو وليامس وألفارو موراتا، زفابيان رويس عن تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي في مواجهتي جورجيا وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في المقابل شهدت التشكيلة انضمام لاعبي أتلتيكو مدريد بابلو باريوس وماركوس يورنتي.

وجاء استدعاء باريوس لتعويض غياب لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الذي يعاني من إصابة في العضلة القطنية. بينما يعود يورنتي إلى المنتخب الوطني بدلا من لاعب سلتا فيغو أوسكار مينغويسا المصاب.

منتخب إنجلترا

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين، التي ستنضم لمعسكر الأسود الثلاثة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويستعد المنتخب الإنجليزي، لخوض مباراتين وديتين أمام ويلز ولاتفيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخرج من قائمة خيارات توخيل أسماء بارزة مثل جود بيلينغهام نجم فريق ريال مدريد، وجاك غريليش نجم إيفرتون، الفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي خلال أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي في 2024.

كما يغيب عن التشكيلة أيضا آدم وارتون، لاعب خط وسط فريق كريستال بالاس.

منتخب البرتغال

كشف روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، عن تشكيلته التي ستخوض مواجتهي آيرلندا والمجر ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وشهد المعسكر الإعدادي عودة المدافع نيلسون سيميدو، ولاعب الوسط ماتيوس نونيز والمهاجم رافاييل لياو.