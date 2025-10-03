رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

برشلونة يدرس الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

ابتسامة خوان لابوتا (يسار) وألكسندر تشيفرين (وسط) على أنها تغير في موقف برشلونة من مشروع دوري السوبر الأوروبي (الفرنسية)
Published On 3/10/2025
آخر تحديث: 20:39 (توقيت مكة)

اهتز مستقبل مشروع الدوري الأوروبي الممتاز (السوبر ليغ) مجددا، وهذه المرة عبر بوابة برشلونة الذي يفكر في الانسحاب منه بعد دفاعه عنه لأكثر من أربع سنوات رفقة ريال مدريد.

وكشفت إذاعة "آر إيه سي 1" (RAC1) أن إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا تفكر بجدية في الانسحاب من المشروع والعودة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويشير المصدر إلى أن ذاك كان واضحا خلال مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، حين شوهد لابورتا يضحك إلى جانب رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين ورئيس "باريس سان جيرمان" ناصر الخليفي، وهي لقطة فسرتها أوساط مدريدية بوصفها إشارة واضحة إلى تغيير الموقف.

وبحسب التقرير، فقد تكثفت المحادثات مؤخرا بين برشلونة ويويفا، مع وجود إمكانية حقيقية للمصالحة وعودة النادي الكتالوني إلى رابطة الأندية الأوروبية "إي سي إيه" (ECA).

ويرى مسؤولو برشلونة أن بعض المطالب التي فجرت تمرد عام 2021 باتت تجد تفهما في نيون، مما يجعل بيئة التعاون أكثر واقعية من الاستمرار في المواجهة.

في المقابل، لا يزال ريال مدريد متمسكا بخطته، حيث يعتبر فلورنتينو بيريز أن مشروع الدوري الممتاز (السوبر ليغ) يمثل أولوية إستراتيجية لتحويل كرة القدم الأوروبية للنخبة، ويواصل المضي قدما في معركته ضد الاتحاد القاري.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 06: President of FC Barcelona Joan Laporta holds a press conference on ââthe situation of the player Lionel Messi in Barcelona, Spain on August 06, 2021. (Photo by Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images)
لابورتا أثار غضب يويفا مؤخرا بسبب انتقاده مشروع دوري السوبر الأوروبي (الأناضول)

هل تغير موقف برشلونة؟

ووفقا لصحيفة "سبورت"، أثارت تصريحات لابورتا مؤخرا حول دوري السوبر الأوروبي، الذي يُطرح كبديل لدوري أبطال أوروبا، استياء واسع النطاق في أوساط الهيئات الإدارية لكرة القدم العالمية.

ولم ينأ لابورتا وبرشلونة، إلى جانب ريال مدريد، بأنفسيهما تماما عن مشروع دوري السوبر الذي لا يزال يثير غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان 12 ناديا من نخبة القارة الأوروبية قد قرّروا إطلاق دوري السوبر ليغ في أبريل/نيسان 2021، لكنهم واجهوا انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلدانهم وروابط الدوري والاتحادات الوطنية، فاضطروا إلى التراجع عن خطوتهم بعد أيام معدودة.

بيد أن 3 أندية -هي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة- لا تزال تسعى إلى تعويم الفكرة من جديد دون خطوات ملموسة في هذا الصدد، في حين انسحبت الأندية الإنجليزية القوية مقابل دفع غرامات.

