بايرن ميونخ يواصل سلسلة انتصاراته التاريخية قبل مواجهة فرانكفورت

يعيش بايرن ميونخ أفضل أيامه في موسم 2025-2026، إذ يواصل هيمنته، ليس فقط على الدوري الألماني، بل على جميع المسابقات الأوروبية والمحلية، محققا سلسلة انتصارات مذهلة وأرقاما قياسية.

ويحل بايرن ضيفا على فرانكفورت غدا السبت، في اختبار حقيقي لقوته خارج الديار.

سلسلة انتصارات لا تتوقف

حقق بايرن ميونخ 9 انتصارات في 9 مباريات في جميع المسابقات، بما في ذلك الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، سجل خلالها 35 هدفا واستقبل 8 أهداف فقط.

ويظهر الفريق البافاري توازنا رائعا بين القوة الهجومية الصارمة والدفاع المنظم، مع أداء جماعي مبهر.

هاري كين يتألق

يستمر هاري كين نجم الفريق في كتابة التاريخ بمستوى تهديفي مذهل، إذ سجل 17 هدفا في 9 مباريات، بالإضافة إلى صناعته عددا من الأهداف.

ولم يقتصر تألق كين على الدوري الألماني، بل امتد إلى دوري أبطال أوروبا، إذ ساهم في أهداف حاسمة ضد تشلسي وبافوس، مؤكدا دوره قائدا هجوميا للفريق.

وأصبح الإنجليزي أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع نادٍ واحد في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، بعد هدفه ضد فيردر بريمن، قبل أن يضيف هدفين آخرين في دوري الأبطال أمام بافوس القبرصي.

روح الفريق والانضباط التكتيكي

أشاد جوشوا كيميتش، لاعب وسط الفريق، بالتزام جميع اللاعبين وروح الفريق القوية، مشيرا إلى أن هذا التفوق ليس مصادفة، موضحا: "نعمل بجد، والجميع ملتزم بتحقيق أهدافنا. روح الفريق هي سر نجاحنا".

وأضاف المدرب فينسنت كومباني أن "التحدي الأكبر هو الحفاظ على سلسلة الانتصارات، مع التركيز على كل مباراة على حدة، بعيدا عن الحديث عن الأهداف النهائية".

مقارنة تاريخية

يستمتع بايرن ميونخ تحت قيادة فينسنت كومباني بسلسلة انتصاراته، بعد أن حقق الموسم الماضي 7 انتصارات متتالية، بينما كانت آخر أطول سلسلة انتصارات تحت قيادة هانسي فليك عام 2020 برصيد 14 فوزا متتاليا.

الأداء الحالي يظهر أن الفريق قادر على تحقيق أرقام قياسية جديدة هذا الموسم.

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من البوندسليغا، في مباراة حاسمة للحفاظ على سلسلة انتصاراته المثالية.

ويعول بايرن ميونخ على توازنه الدفاعي وقوته الهجومية بقيادة كين، بينما يسعى فرانكفورت لتقديم أداء قوي والاعتماد على هجومه الفتاك لمحاولة مفاجأة العملاق البافاري.