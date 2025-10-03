انسحاب إسرائيلي من سباق دراجات بإيطاليا عقب استيلاء الاحتلال على أسطول الصمود

أعلن فريق الدراجات الإسرائيلي "إسرائيل برميير تك" -أمس الخميس- انسحابه من 3 سباقات مقررة في إيطاليا الأسبوع المقبل، خشية احتجاجات ضد مشاركته على خلفية هجوم تل أبيب على أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة.

وأول أمس الأربعاء، شنت البحرية الإسرائيلية عملية قرصنة تواصلت لساعات على سفن الأسطول أثناء وجودها بالمياه الدولية، واقتادت عشرات السفن إلى ميناء أسدود جنوبي إسرائيل، واختطفت مئات الناشطين كانوا على متنها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "الفريق قرر الانسحاب بعد تقييمات أمنية حرصا على سلامة دراجيه"، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي، دون توضيح تفاصيل.

انسحاب فريق دراجات إسرائيلي

ويشمل الانسحاب سباقات "كوبا برنوتشي" في لانغنانو، و"تري فالي فاريزيني" في فاريزي، و"جيرو ديل بيمونتي" في إقليم بيمونتي، المقررة الاثنين والثلاثاء والخميس المقبلة.

والأسبوع الماضي، استبعد الفريق من سباق "إميليا" في مدينة بولونيا الإيطالية للسبب ذاته، حيث قالت مسؤولة الرياضة في البلدية إن "السماح بمشاركة فريق مرتبط بالحكومة الإسرائيلية سيكون نفاقًا في ظل ما يحدث في غزة"

وأعلن أسطول الصمود أن البحرية الإسرائيلية اعترضت صباح اليوم آخر سفينة متبقية من أسطول مساعدات قطاع غزة. وبذلك تكون البحرية الإسرائيلية قد اعترضت جميع قوارب الأسطول البالغ عددها 42.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.

مظاهرات في إيطاليا

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد ونحو 169 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

إعلان

وفي السياق، شهدت عدة مدن إيطالية -أمس الخميس- مظاهرات للتضامن مع "أسطول الصمود" العالمي الذي هاجمه الجيش الإسرائيلي أثناء إبحاره بمهمة لكسر الحصار عن قطاع غزة ولإيصال مساعدات إنسانية.

وأفاد مراسل الأناضول أن آلاف الأشخاص تجمعوا أمام المدرج الروماني (الكولوسيوم) في العاصمة روما رافعين الأعلام الفلسطينية.