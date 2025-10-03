ابتكارات تقنية ومميزات خرافية لكرة مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشركة صناعة المعدات الرياضية "أديداس" النقاب عن الكرة "تريوندا"، وهي الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وللمرة الأولى تقام بطولة كأس العام في 3 دول، ولهذا جاءت تسمية الكرة بـ"تريوندا"، والتي تعني "ثلاث موجات" بالإسبانية.

ويتميز تصميم الكرة بألوان الحمرة والخضرة والزرقة، تكريما للدول الثلاث المضيفة لكأس العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل الكشف عن الكرة الجديدة "أتوق لرؤية الكرة وهي تدخل الشباك".

وتتميز الكرة بعدة ابتكارات تقنية هامة هي:

الخطوط العميقة في الكرة تتضمن توزيع مقاومة الهواء بشكل متساو على سطحها، مما يوفر ثباتا مثاليا أثناء الطيران.

تحتوي على رموز بارزة لا ترى إلا عن قرب، مما يحسن من التماسك عند التسديد أو المراوغة في الظروف الممطرة أو الرطبة.

تحتوي على شريحة استشعار للحركة بتردد 500 هرتز ترسل بيانات دقيقة إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الوقت الحقيقي، مما "يعزز من قدرة الحكام على اتخاذ القرارات".

وتبدأ منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران 2026، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026.

وقد ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلا من 32 منتخبا.