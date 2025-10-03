رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأميركية

ابتكارات تقنية ومميزات خرافية لكرة مونديال 2026

A large video screen shows the 2026 FIFA Men's World Cup match ball named Trionda during its unveiling in New York on October 2, 2025.
الكرة تحتوي على شريحة استشعار ترسل بيانات دقيقة إلى "فار" في الوقت الحقيقي (الفرنسية)
Published On 3/10/2025
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشركة صناعة المعدات الرياضية "أديداس" النقاب عن الكرة "تريوندا"، وهي الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وللمرة الأولى تقام بطولة كأس العام في 3 دول، ولهذا جاءت تسمية الكرة بـ"تريوندا"، والتي تعني "ثلاث موجات" بالإسبانية.

ويتميز تصميم الكرة بألوان الحمرة والخضرة والزرقة، تكريما للدول الثلاث المضيفة لكأس العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل الكشف عن الكرة الجديدة "أتوق لرؤية الكرة وهي تدخل الشباك".

وتتميز الكرة بعدة ابتكارات تقنية هامة هي:

  • الخطوط العميقة في الكرة تتضمن توزيع مقاومة الهواء بشكل متساو على سطحها، مما يوفر ثباتا مثاليا أثناء الطيران.
  •  تحتوي على رموز بارزة لا ترى إلا عن قرب، مما يحسن من التماسك عند التسديد أو المراوغة في الظروف الممطرة أو الرطبة.
  • تحتوي على شريحة استشعار للحركة بتردد 500 هرتز ترسل بيانات دقيقة إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الوقت الحقيقي، مما "يعزز من قدرة الحكام على اتخاذ القرارات".

وتبدأ منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران 2026، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026.

وقد ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلا من 32 منتخبا.

المصدر: وكالات

