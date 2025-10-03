أتلتيك بلباو يتضامن مع غزة ويدعو لوقف الإبادة

نشر نادي أتلتيك بلباو الإسباني تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" يدعو فيها إلى التضامن مع سكان غزة والقضية الفلسطينية.

وكتب النادي رسالة جاء فيها "أتلتيك مع فلسطين، أوقفوا الإبادة الجماعية. هوني تلجية وهي سفيرة نادي أتلتيك بلباو، ومجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك، وممثلون عن وكالة الأونروا، سيتلقون الدعم في ملعب سان ماميس قبل مباراة غد السبت ضد نادي ريال مايوركا".

✊ El Athletic, con Palestina. #StopGenocidio 🇵🇸@HoneyThaljieh, embajadora del #Athletic125, un grupo de personas refugiadas palestinas en Euskal Herria y representantes de @UNRWA recibirán el apoyo de San Mamés justo antes del partido de este sábado ante el @RCD_Mallorca — Athletic Club (@AthleticClub) October 3, 2025

وكان النادي الإسباني قد أعلن يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي إطلاق مشروع مشترك مع وكالة الأونروا لدعم الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، يستفيد منه نحو 8 آلاف طفل في 16 مدرسة تابعة للوكالة عبر توفير حصص في التربية البدنية ضمن برنامج بدأ العمل به مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ودأبت جماهير كرة القدم في الملاعب الإسبانية على إعلان تضامنها بعفوية مع غزة في ظل حرب الإبادة المُستمرة على سكانها، حيثُ رفع المشجعون أعلام فلسطين في المدرجات ولافتات كُتب عليها رسائل دعم لقطاع غزة وللفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن، في سبتمبر/أيلول الماضي، مجموعة إجراءات تستهدف وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من بينها الحظر الكامل على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل.

وشنت الأوساط الكروية عبر العالم حملة من أجل استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية والقارية، حيث طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإقصاء إسرائيل من البطولات العالمية لكرة القدم خصوصا من بطولة كأس العالم.

Ayer, la afición vasca del Athletic de Bilbao mostró solidaridad con el pueblo de Palestina. Muy grandes. pic.twitter.com/BOz0v1WGPe — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 26, 2025