"وجبة كنتاكي أغلى من لامين جمال" تُشعل انقساما كرويا بالمنصات

تباينت ردود فعل عشاق "الساحرة المستديرة" تجاه نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد في "كلاسيكو الأرض" ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان لامين جمال قد ظهر في الكلاسيكو بمستوى باهت أثار انتقادات واسعة، بعد أن خلق قبل الموقعة الكروية عاصفة من الجدل بتصريحات هاجم فيها ريال مدريد ولاعبيه.

وتعرض النجم الشاب -عقب المباراة- لموجة تنمر وسخرية كبيرة بسبب أدائه، لدرجة أن فئة ليست بالقليلة من مشجعي برشلونة حمّلته مسؤولية خسارة الكلاسيكو.

وفي المنصات الرقمية في إسبانيا، اجتاح تقييم مزعوم لأداء لامين جمال في الكلاسيكو، بمقدار 3.9 نقاط من أصل 10 ليستغله حساب سلسلة مطاعم "كنتاكي" في إسبانيا.

ونشر هذا الحساب تغريدة ساخرة تقارن بين تقييم نجم برشلونة وسعر وجبة بـ3.99 يوروهات فقط، مصحوبة بتعليق: "على الأقل الوجبة لن تخذلك".

لكن عشاق اللاعب الموهوب رأوا في التغريدة استفزازا واضحا، لتنهمر آلاف التعليقات تضمنت دعوة صريحة لمقاطعة كنتاكي بسبب السخرية من النجم الواعد.

وسرعان ما اتضح أن هذا التقييم ليس صحيحا، إذ منحت صحف ومواقع إسبانية رياضية تقييما أعلى لنجم برشلونة يتراوح بين 6 و6.8 نقاط من أصل 10، لكنه يبقى تقييما منخفضا بالنسبة لأدائه الطبيعي.

جدل في المنصات

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقة (2025/10/29)- تفاعلات واسعة غزت المنصات الرقمية تجاه لامين جمال صاحب الـ18 عاما وسخرية "كنتاكي" منه.

ومن بين تلك التعليقات، طالب خالد بما سمّاه "تأديب" لامين جمال ووضعه على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة لكي يتواضع ويعرف أنه يدافع عن ألوان نادٍ عريق بحجم برشلونة.

يجب تأديب لامين جمال بركنه على الدكة كم مباراة (عدة مباريات) حتى يتواضع ويعرف قدره أنه في فريق كبير يجب احترامه. بواسطة خالد

أما عبد المحسن، فانحاز إلى صف لامين جمال ووصفه بأنه "قاهر مدريد ومعذب فريقها الأول"، معربا عن قناعته بأن تألق اللاعب سيستمر في قادم المواعيد الكروية.

لامين يامال قاهر مدريد، والصبي الذي ترتعد منه مدريد، ومعذبهم الأول، وسيرون العذاب أكثر وأكثر من هذه الجوهرة السمراء. بواسطة عبد المحسن

في المقابل، رأى مشاري أن مستقبل لامين جمال في عالم "الساحرة المستديرة" دخل عدا تنازليا، في ظل حياة اللاعب الصاخبة خارج "المستطيل الأخضر".

سينتهي لامين يامال قريبا جدا جدا جدا. عمره الافتراضي في الملاعب لن يتعدى 5 سنوات قادمة. لا يجتمع حب اللهو والدشرة (أي عدم تحمل المسؤولية) في لاعب محترف أبدا. بواسطة مشاري

لكن حسابا يحمل اسم "الملك" اعتبر أن ما يحدث مع نجم برشلونة شيئ طبيعي، بعدما دخل اللاعب الواعد عالم الشهرة من أوسع أبوابها.

عمره 18 سنة ودخل الشهرة من أوسع أبوابها. ما يحدث معه شي طبيعي، مع الوقت بيتعلم. بواسطة الملك

وفي هذا الإطار، نقلت صحف إسبانية عن مصادر مطلعة في برشلونة، أن النادي قرر فرض حظر إعلامي على لامين جمال "لحمايته من الضجة الإعلامية المحيطة به".

وكان من المقرر أن يظهر اللاعب في عدة فعاليات -منها مقابلة مصورة مع أحد المشاهير عبر الإنترنت- لكن إدارة برشلونة قررت إلغاء حضوره في تلك المناسبات.