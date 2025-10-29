"نراكم في برشلونة".. والد لامين جمال يتوعّد ريال مدريد

واصل منير نصراوي والد لامين جمال نجم برشلونة إثارة الجدل وهذه المرة عقب مباراة الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد، والذي كان فيه لامين محور الاهتمام بسبب تصريحاته قبل المواجهة.

واندفع عدد من لاعبي ريال مدريد إلى لامين بعد نهاية الكلاسيكو أبرزهم داني كارفاخال وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور، اعتراضا منهم على تصريحاته التي سبقت المباراة التي انتهت بفوز "الميرنغي" بنتيجة 2-1.

والد لامين جمال يتوعّد ريال مدريد في كلاسيكو إياب الليغا

وفي الوقت الذي ما زال فيه لامين يلتزم الصمت تجاه ما حدث بعد الكلاسيكو، إلا أن والده فضّل الرد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نصراوي عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على منصة إنستغرام "الحمد لله إنه ما زال في عمر 18 عاما".

El padre de Lamine Yamal en IG: "Por suerte sólo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona". pic.twitter.com/dkGdSaSjLK — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 26, 2025

وأضاف "نراكم في برشلونة" مع رموز ضاحكة ودلفين، وهي رسالة تم تفسيرها على أن والد جمال يتوعد الفريق الملكي بالرد خلال كلاسيكو الإياب المقرر إقامته على ملعب النادي الكتالوني.

وأرفق نصراوي صورة لنجله جمال من مقابلته الأخيرة مع صانع المحتوى الشهير إيباي يانوس التي قال فيها إن ريال مدريد "يسرق المباريات ثم يشتكي".

وقوبل لامين جمال بغضب شديد من أنصار ريال مدريد، الذين أطلقوا عليه صافرات الاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة.

وكان نصراوي قد صبّ البنزين على النار قبل الكلاسيكو حين قال "ابني لا يعرف الخوف، ابني يتحلى بالشرف والكرامة".

وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "إنه راضٍ عما حققه. أشعر بالأسى تجاه بعض الأشخاص الذين يظنون أنه قام بشيء لم يكن يجب عليه فعله"، في إشارة إلى تصريحات نجله الأخيرة التي أشعلت القمة بين الغريمين.

وحسم ريال مدريد الكلاسيكو بفوزه على برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة العاشرة من الليغا.

وكان الريال هو المبادر لافتتاح التسجيل عبر نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يعدّل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 38.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول استعاد ريال مدريد تقدمه بالهدف الثاني الذي جاء عبر الإنجليزي جود بيلينغهام، وكان هدف الفوز للميرنغي.

وابتعد ريال مدريد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.