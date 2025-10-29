ليون الفرنسي يبدأ مفاوضات ضم إندريك لاعب ريال مدريد

بدأ نادي أولمبيك ليون الفرنسي مفاوضاته للتعاقد مع البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء أن المفاوضات بدأت بشأن إعارة المهاجم البرازيلي الشاب (19 عاما) حتى نهاية الموسم.

وسيرحب المهاجم البرازيلي بهذا الخيار بما أنه أصبح ملازما لمقاعد البدلاء منذ بداية الموسم.

وذكر رومانو أن التفاوض جاريا حاليا بين الناديين حول من سيدفع راتب إندريك الشهري البالغ 300 ألف يورو، ومن المتوقع أن يدفع نادي ليون مبلغا مقابل إعارة اللاعب.

لم يلعب دقيقة واحدة تحت قيادة تشابي ألونسو

بسبب منافسة كيليان مبابي، وفينيسيوس، ورودريغو، وفرانكو ماستانتونو، وغونزالو غارسيا، لم يلعب إندريك دقيقة واحدة حتى الآن في موسم 2026/2025.

وقال عنه تشابي ألونسو قبل بضعة أسابيع: "إنه عائد من إصابة طويلة بعض الشيء، لكنه يتدرب جيدا. يتميز بإنهاء هجومي قوي، ويعرف كيف يستغل المساحات جيدا. المنافسة شرسة حاليا، وسيأتي دوره قريبا".

بالنسبة لليون، يُعدّ التعاقد مع نجم بالميراس السابق، الذي اشتراه ريال مدريد مقابل 47.5 مليون يورو، في يناير/كانون الثاني، نقلة نوعية.

كما يُمثّل دفعة قوية لخط هجوم الفريق الذي ضعف في الصيف الماضي برحيل ألكسندر لاكازيت، وجورج ميكاوتادزه، وتياغو ألمادا، وآخرين.

ويحتل ليون حاليا المركز الرابع في الدوري الفرنسي، وقد حقق بداية مثالية في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي.