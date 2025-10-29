قطعة نقدية تُخلد هدف "القرن" لمارادونا في مرمى إنجلترا

رياضة|الأرجنتين

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Diego Maradona of Argentina in action with the player of England during the World Cup quarter final match between Argentina and England on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Bongarts/Getty Images)
مارادونا (يسار) راوغ خمسة لاعبين وسجل "هدف القرن" في ربع النهائي أمام إنجلترا (غيتي)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 22:02 (توقيت مكة)

كشف المصرف المركزي الأرجنتيني اليوم الأربعاء عن قطعة نقدية تذكارية احتفاء بكأس العالم لكرة القدم 2026، تُخلد الهدف الشهير للراحل دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال 1986 بالمكسيك.

ويُظهر وجه القطعة الفضية المحدودة الإصدار كرة قدم، في حين يصوّر ظهرها هجمة مارادونا التي انطلقت من منتصف ملعبه، حيث راوغ 5 لاعبين وسجل "هدف القرن" في ربع النهائي.

وفي المباراة عينها، سجّل الأسطورة الأرجنتينية، صاحب القميص رقم 10، هدفا بيده بقي في الذاكرة باسم "يد الله"، قبل أن يقود منتخب بلاده نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخها.

This handout image released by the Central Bank of Argentina (BCRA) on October 28, 2025, shows a commemorative silver coin dedicated to the 2026 FIFA World Cup, featuring a sketch of Diego Maradona's legendary play to score Argentina's second goal against England in Mexico 1986, considered the greatest in World Cup history.
ظهر القطعة الفضية المحدودة الإصدار (يمين)، يصوّر هجمة مارادونا التي انطلقت من منتصف ملعبه (الفرنسية)

وأوضح المصرف المركزي أن 2500 نسخة من هذه القطعة التذكارية التي يبلغ وزنها 27 غراما وقطرها 40 ملميترا، قد أُصدرت لتُطرح في السوق المحلية، مضيفا أن "قطعا ذهبية بتصميم مشابه قد تم سكّها أيضا وستُطرح للبيع على المستوى الدولي".

وأثار تقديم القطعة النقدية ردود فعل سلبية على شبكات التواصل، إذ لم يأتِ منشور المصرف المركزي على ذكر اسم مارادونا.

وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس "مبادرة جميلة جدا، لكن لماذا لم يُذكر صاحب الهدف؟"، في حين علّق آخر مازحا: "مدير حسابات التواصل راوغ اسم مارادونا كما راوغ دييغو الإنجليز".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

