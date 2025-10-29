قطعة نقدية تُخلد هدف "القرن" لمارادونا في مرمى إنجلترا

كشف المصرف المركزي الأرجنتيني اليوم الأربعاء عن قطعة نقدية تذكارية احتفاء بكأس العالم لكرة القدم 2026، تُخلد الهدف الشهير للراحل دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال 1986 بالمكسيك.

ويُظهر وجه القطعة الفضية المحدودة الإصدار كرة قدم، في حين يصوّر ظهرها هجمة مارادونا التي انطلقت من منتصف ملعبه، حيث راوغ 5 لاعبين وسجل "هدف القرن" في ربع النهائي.

#GritaloPorD10S Volvamos a gritarlo todos, que se escuche hasta el cielo. A 35 años del mejor gol de la historia 😍 pic.twitter.com/P0t6YWyqb7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2021

وفي المباراة عينها، سجّل الأسطورة الأرجنتينية، صاحب القميص رقم 10، هدفا بيده بقي في الذاكرة باسم "يد الله"، قبل أن يقود منتخب بلاده نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخها.

وأوضح المصرف المركزي أن 2500 نسخة من هذه القطعة التذكارية التي يبلغ وزنها 27 غراما وقطرها 40 ملميترا، قد أُصدرت لتُطرح في السوق المحلية، مضيفا أن "قطعا ذهبية بتصميم مشابه قد تم سكّها أيضا وستُطرح للبيع على المستوى الدولي".

وأثار تقديم القطعة النقدية ردود فعل سلبية على شبكات التواصل، إذ لم يأتِ منشور المصرف المركزي على ذكر اسم مارادونا.

وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس "مبادرة جميلة جدا، لكن لماذا لم يُذكر صاحب الهدف؟"، في حين علّق آخر مازحا: "مدير حسابات التواصل راوغ اسم مارادونا كما راوغ دييغو الإنجليز".