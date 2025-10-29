قطر تستعد لكأس العالم تحت 17 عاما بـ"إرث مونديال 2022″

مستندة إلى تجربتها في استضافة كأس العالم للكبار في خريف وشتاء 2022، تنظم قطر، الشهر المقبل، النسخة الأولى من أصل 5 تواليا من بطولة كأس العالم تحت 17عاما في كرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وتقص قطر شريط الاستضافة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أمام إيطاليا، على أن تستمر البطولة حتى 27 منه في ملاعب مجمع المسابقات في أسباير زون، على أن تقام المباراة النهائية في ملعب خليفة الدولي، أحد ملاعب مونديال 2022.

ومع التوسع الكبير الذي تمثل بمشاركة 48 منتخبا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم، تستعيد قطر زخم تنظيم بطولة عالمية جديدة ستمتد استضافتها على الأراضي القطرية حتى عام 2029.

كما تشهد البطولة التي انطلقت في الصين عام 1985 جدولا مكثفا من المباريات يصل إلى 8 يوميا في دور المجموعات، وإلى 104 مباريات على مدار 25 يوما، إذ قُسمت المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات.

وكشف جاسم العبيدلي مدير أول المنشآت في اللجنة المحلية المنظمة أن استضافة قطر للبطولة هو امتداد لاستضافة البلاد لمونديال الشباب عام 1995 في تأكيد على معايير الاستدامة في استخدام المنشآت الرياضية .

وكشف أن "البطولة التي تقام مبارياتها في 8 ملاعب في مجمع المسابقات في أسباير زون، لن تشهد حفل افتتاح ضخم بل ستقتصر على افتتاح مبسط يسبق أولى المباريات بين قطر وإيطاليا".

وشدد أن "استضافة المباريات في منطقة واحدة يسهل عملية تنقل المشجعين بين المباريات" التي تشهد مشاركة 6 منتخبات عربية هي السعودية، الإمارات، المغرب، تونس، مصر إضافة إلى قطر، صاحبة الضيافة.

أسعار وفئات تذاكر المونديال

وستتوفر تذاكر المباريات بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالا قطريا (5.5 دولارات أميركية)، مما يتيح حضور أكثر من مباراة في اليوم بنفس التذكرة"، بحسب ما أشار إليه أحمد المغيصيب، مدير التسويق في اللجنة بالبطولة لوكالة فرانس برس.

أضاف المغيصيب "خصصنا أيضا تذاكر بفئة 30 ريالا (نحو 8 دولارات) تتيح لصاحبها حضور جميع مباريات البطولة في مجمع المسابقات، من ضمنها مباراة واحدة من أصل اثنتين تقامان على ملعبي 5 و7، الأكثر سعة للجماهير بقدرة تتراوح بين 1500 وألفي متفرج".

كما كشف أن تذاكر المباراة النهائية تبدأ بـ15 ريالا (نحو 4 دولارات).

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة بلسان مدير إدارة المواصلات والنقل عبد العزيز فخرو أن المترو سيكون الوسيلة الأنجح لتنقل الجماهير إلى مجمع المسابقات الواقع بالقرب من محطة المدينة الرياضية على الخط الذهبي في مترو الدوحة، مما يتيح وصولا سهلا للمشجعين، ويقلل من الازدحام واستخدام المركبات الشخصية.

وتشهد نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 عاما التي توجت نيجيريا بلقبها 5 مرات (رقم قياسي)، مشاركة 5 منتخبات لأول مرة، وهي: فيجي، وجمهورية أيرلندا، وزامبيا، والسلفادور، وأوغندا.