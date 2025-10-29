رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

فينيسيوس يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد نوبة الغضب في الكلاسيكو

MADRID, SPAIN - OCTOBER 26: Vinicius Junior of Real Madrid acknowledges the fans as he warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
فينيسيوس تعرض لانتقادات إثر صراخه تعبيرا عن غضبه بعد استبداله خلال الكلاسيكو (غيتي)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 18:53 (توقيت مكة)

اعتذر مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور -الأربعاء- عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تعرضه لانتقادات إثر صراخه تعبيرا عن إحباطه من استبداله خلال الكلاسيكو الذي فاز فيه فريقه على برشلونة (2-1) الأحد.

وكتب اللاعب البرازيلي "أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي بعد استبدالي خلال الكلاسيكو".

وأضاف "كما فعلت شخصيا في التدريب الأربعاء، أود أيضا أن أعتذر لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".

وتابع فينيسيوس قائلا "أحيانا تأخذني الحماسة، لأنني أريد دائما الفوز ومساعدة فريقي"، مشيرا إلى "شخصيتي التنافسية" و"حبي لهذا النادي وكل ما يمثله".

وكان الجناح البالغ من العمر 25 عاما قد استُبدل بزميله رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة، وخرج غاضبا.

وقال أمام كاميرات العالم "أنا؟ ميستر؟ أنا مجددا! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس دون أن يحيي مدربه الإسباني شابي ألونسو.

ثم عاد لاحقا إلى دكة البدلاء، ليس للاحتفال بفوز فريقه، بل ليستفز الموهبة الشابة في برشلونة لامين جمال، الذي كانت تصريحاته قد أشعلت أجواء ما قبل المباراة.

ويتعرض فينيسيوس لانتقادات متكررة في العاصمة الإسبانية بسبب طباعه الحادة واستفزازاته، خاصة في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي يخطف الأضواء.

المصدر: الفرنسية

