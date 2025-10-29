شاهد.. رونالدو يكلم نفسه في كأس ملك السعودية

منذ التحاقه بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مع فريق النصر، لم تمتلئ خزينة البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب جديد لتستمر رحلة المطاردة بعد خروج النصر من ثمن نهائي كأس الملك.

الجدير بالذكر أن رونالدو خسر 13 لقبا مع النصر والإنجاز الوحيد للبرتغالي بقميص النصر كان الفوز بكأس البطولة العربية التي لا تعد ضمن البطولات الرسمية الكبرى.

مع دخوله موسمه الرابع مع "العالمي"، وفشله المستمر في التتويج بلقب جديد، يواصل رونالدو في استخدام طقوس غريبة من أجل تحفيز نفسه على تجاوز الإخفاقات المتتالية على المستوى الجماعي.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أصبح النجم البرتغالي يُشجع نفسه بصوت عالٍ قبل كل ركلة حرة أو ركلة جزاء، وخاصةً في اللحظات المتوترة.

وأحدث مثال على ذلك ما حصل أمس الثلاثاء، ضد الاتحاد في ثمن نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم (كأس خادم الحرمين الشريفين).

كان النصر متأخرًا بنتيجة 1-2 قبل دقائق قليلة من نهاية الوقت البدل الضائع، وحصل الفريق على ركلة حرة مباشرة من مسافة 30 مترًا.

قبل التسديد ألقى اللاعب البالغ من العمر 40 عاما خطابًا تحفيزيًا لنفسه كانت نظراته لا تتحرك، باردة، حادة، تحدث الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات مع نفسه، استجمع قواه، لكن في الأخير كانت تسديدته مخيبة للآمال ليخرج النصر من مسابقة كأس الملك.

كريستيانو رونالدو يحفز نفسه قبل تنفيذ الركلة الحرة pic.twitter.com/m6XuxPNBdc — الشرق رياضة (@AsharqSports) October 28, 2025

تكرر هذا المشهد كثيرا حتى أن خبيرًا في قراءة الشفاه فكّ رموز ما كان يقوله لنفسه قبل ركلة حرة نفذها رونالدو ضد فريق أبها في الدوري السعودي: "أنت الأفضل. أنت تعلم أنك الأفضل وستسجل. سيكون هدفًا. أنت تعلم أنه سيكون هدفًا، الثقة بالنفس شيء لطالما جسّده رونالدو".

950 هدفا

سجل النجم البرتغالي هدفه رقم 950 في فوز النصر 2-0 على الحزم، ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين بـ6 انتصارات من أصل 6 مباريات.

وحقق رونالدو 106 أهداف مع النصر، و450 هدفًا مع ريال مدريد، و101 هدف مع يوفنتوس، و145 مع مانشستر يونايتد، و143 مع المنتخب البرتغالي.

ورغم تسجيله 6 أهداف هذا الموسم في الدوري، لا يتصدر "الدون" قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجل زميله ومواطنه جواو فيليكس 9 أهداف.

إذا أراد رونالدو تسجيل هدفه الألف في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، فعليه أن يُسرّع وتيرة تسجيله.