حقيقة صادمة عن تراجع مستوى لامين جمال وبرشلونة يبدأ بمراقبة تصرفاته

أكد طبيب إسباني أن آلام العانة التي يعاني منها نجم برشلونة الشاب لامين جمال، تؤثر سلبا على مستوى اللاعب بنسبة 50%.

ويعاني جمال (18 عاما) من التهاب العانة الذي أبعده عن الملاعب لـ3 أسابيع، وما زال اللاعب يشعر بآلام مستمرة وانزعاج في منطقة العانة والفخذ.

وظهر لامين خلال مباراة الكلاسيكو وهو بالكاد يستطيع الركض بسبب الألم، فقدّم أداء باهتا وبدت معاناته الجسدية واضحة واضطر إلى التوقف أكثر من مرة.

طبيب يكشف أسباب معاناة لامين جمال مع برشلونة

وشرح الطبيب بيدرو لويس ريبول طبيعة الإصابة بقوله "هو ألم يتمركز في مفصل العانة، حيث تدور معركة بيوميكانيكية بين عضلات الفخذ الداخلية القوية جدا وعضلات جدار البطن".

وأضاف "إنها إصابة لا تمنع اللاعب من اللعب لكنها تجعله شخصا آخر مختلفا تماما: أبطأ، أقل تفاعلا، وأقل قدرة وثقة على التسديد، لأن العضلات المصابة هي ذاتها التي تُستخدم في هذه الحركة".

وأوضح "التهاب العانة صعب للغاية في العلاج، ألمها ينتقص من قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنحو 50%، وهو ما رأيناه مع لامين في الكلاسيكو".

وزاد ريبول "يعني ذلك من الناحية العملية أن اللاعب بالكاد يسدد ويتحرك بصعوبة، ويضطر إلى التمدد المستمر"، في إشارة منه إلى مدى تعقيد الحالة والتأثير المباشر للالتهاب على أداء جمال داخل الملعب.

وواصل "إنها إصابة ناجمة عن فرط الإجهاد، والأسوأ سيأتي في الأشهر القادمة خصوصا مع ازدياد الرطوبة في الملاعب خلال فصل الشتاء، وهو ما يجبر اللاعب على بذل جهد أكبر للمحافظة على التوازن بسبب انزلاق الأحذية على أرضية الملعب".

وأتم الطبيب "غالبا ما ترافق هذه الحالة إصابة تُعرف باسم فتق الرياضيين، وهي فتق معوي يسبب ألما شديدا، وقد يستدعي التدخل الجراحي في بعض الحالات".

وتثير حالة لامين جمال قلقا كبيرا داخل أروقة النادي الكتالوني، إذ اتفقت الإدارة والجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك على إعطاء الأولوية لتعافيه الكامل قبل أن تتفاقم حالته، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

لامين جمال يلغي فعالية ترويجية

من جهة أخرى قرّر لامين جمال إلغاء فعالية كان من المقرر أن يشارك فيها للترويج لشركة "أوبو" المتخصصة في الهواتف الخلوية.

وذكرت "سبورت" أن هذا القرار جاء بالتشاور مع النادي وكذلك وكيل أعماله خورخي مينديز، بهدف تهدئة الضجيج الإعلامي الكبير المحيط حاليا باللاعب.

ويعيش لامين جمال منذ فترة طويلة تحت الأضواء ليس فقط بسبب أدائه داخل الملعب بل خارجه أيضا، إذ أصبح كل ما يقوله أو يفعله مادة دسمة لوسائل الإعلام.

وقالت سبورت: "العناوين التي يتصدرها لامين غالبا ما تكون خارج المستطيل الأخضر"، في إشارة منها إلى عطلته الصيفية وكذلك احتفاله بعيد ميلاده الـ18، وآخرها تصريحاته النارية قبل الكلاسيكو.