الملاكمة أسلوب تدريبي جديد لكامافينغا لاعب ريال مدريد

يبدو أن سرّ القوة البدنية المذهلة للاعب ريال مدريد إدوارد كامافينغا داخل الملعب تكمن في أسلوبه التدريبي الجديد.

ونشر الدولي الفرنسي كامافينغا صورا على حسابه بموقع التواصل "إنستغرام" وهو يتدرب على الملاكمة، وبنيته الجسدية المذهلة وعضلاته المفتولة.

وفي أقل من 24 ساعة، حصد المنشور أكثر من 600 ألف إعجاب وحوالي 8 آلاف تعليق، بما في ذلك تعليقات من نجمين من ريال مدريد هما البرازيليان فينيسيوس جونيور واللاعب السابق مارسيلو.

قرر فينيسيوس جونيور التدخل بتعليق مازح، حيث كتب "جون جونز" في قسم التعليقات لإظهار حبه لكامافينغا.

وجون جونز هو مقاتل أسطوري في بطولة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة والذي اكتسب شهرته بفضل قدرته على اللكم الوحشي.

منذ وصوله إلى إسبانيا، استغل كامافينغا الفرص المتاحة، وبمهارة استثنائية، تكيّف مع جميع طلبات المدربين. حدث هذا مع كارلو أنشيلوتي، الذي أشركه في مركز الظهير خلال فترة الإصابات، ويتكرر الأمر الآن مع تشابي ألونسو.

وبفضل تفانيه وتدريبه مع الفريق أو في الملاكمة استطاع الفرنسي إظهار إمكاناته بشكل طبيعي حتى في مراكز غير معتاد عليها.

وشرح توماس سيرافين، اختصاصي العلاج الطبيعي واختصاصي العظام الموثوق به لدى الفرنسي، أسرار اللياقة البدنية القوية للاعب خط الوسط في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال توماس إن "اللاعب الفرنسي لم يصل بعد إلى أقصى مستوياته البدنية. جيناته وأخلاقياته في العمل مذهلة. يتعافى أسرع من أي شخص آخر".

وأضاف "نحن نعمل 4 أيام في الأسبوع، وحتى 5 أيام، إدواردو ينام جيدا، وهذا رائع، لأنه يستطيع الانفصال عن الواقع. هذا مهم جدا، جزء من عملية التعافي".

ولم يخيب لاعب وسط الآمال، وكان من أبرز لاعبي ريال مدريد في مباراة الفوز على برشلونة بنتيجة (2-1) في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد الماضي.