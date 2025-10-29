الفشل يلاحق رونالدو في السعودية.. خسر 13 بطولة مع النصر

تواصل صيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تحقيق الألقاب مع النصر السعودي، بعد إقصاء فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وودّع "العالمي" أمس البطولة بخسارته أمام ضيفه اتحاد جدة بنتيجة (1-2) في المباراة التي أقيمت على ملعبه الأول بارك، لحساب مباريات الدور ثمن النهائي.

الفشل يلاحق رونالدو في السعودية

وتُعد هذه البطولة رقم 13 التي يفشل رونالدو في الفوز بها منذ انتقاله التاريخي إلى "العالمي" في يناير/كانون الثاني 2023.

وكان رونالدو وفريقه النصر قد افتتحا الموسم الحالي بخسارة لقب السوبر السعودي، بعد الخسارة من أهلي جدة بركلات الترجيح، عقب انتهاء تلك المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

البطولات التي خسرها رونالدو منذ وصوله إلى النصر:

الدوري السعودي: (3 مرات).

كأس الملك: (4 مرات).

كأس السوبر السعودي: (4 مرات).

دوري أبطال آسيا: (مرتان).

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذه الحصيلة بالقول "قد تبدو هذه الأرقام صادمة لكنها حقيقية، فاللاعب الذي هيمن على كرة القدم الأوروبية لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد والذي حصد خلال مسيرته الاحترافية الطويلة 35 لقبا، لم يتمكن حتى الآن من الفوز بأي بطولة مع النصر".

وأضافت "عاد شبح جفاف البطولات الذي لا ينتهي لرونالدو. صفر بطولة من أصل 13 وقد يزداد العدد مع مرور الوقت".

وشارك رونالدو مع النصر هذا الموسم في 9 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، منها 6 في بطولة الدوري وضعته في المركز الثالث في جدول الهدّافين بفارق 3 أهداف عن مواطنه وزميله جواو فيليكس.

وفي تفاصيل المباراة، تقدّم اتحاد جدة أولا بالهدف الأول عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 15، قبل أن يعدّل البرازيلي أنغيلو غابرييل النتيجة في الدقيقة 30.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أحرز الجزائري حسام عوّار الهدف الثاني للاتحاد الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد الجليدان في الدقيقة 49 بعد تدخّل عنيف على لاعب النصر أيمن يحيى.

هدف! ⚽️

حسام عوار يمنح التقدم للاتحاد من جديد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول

ورغم النقص العددي حافظ الاتحاد على تقدمه ليكمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الملك إلى جانب أندية الخليج، الفتح، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال.