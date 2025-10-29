إنفانتينو بعد لقائه الرئيس الشرع: كرة القدم قادرة على منح الأمل

عقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب إنفانتينو في حسابه على إنستغرام "جلست مع الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في إعطاء الأمل والارتقاء بالمجتمعات".

وأضاف رئيس الفيفا "أقدر سماع رؤيته، واتفقنا على مواصلة حوارنا لإيجاد أفضل السبل للتعاون لصالح جميع السوريين: فتياتٍ وفتيانا ونساء ورجالا".

وأكد إنفانتينو أن سوريا أمة محبة لكرة القدم، وأتطلع إلى رؤيتها تحتضن اللعبة بالكامل على جميع المستويات.

وفي السياق ذاته، تحدث إنفانتينو في وقت سابق الثلاثاء في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي التاسع.

وكتب على صفحته على موقع إنستغرام "نشارك جميع المشاركين في الندوة الشعور بأن كرة القدم هي أداة سحرية تجعلك تبتسم على الفور وتقرب بين الناس والمجتمعات".