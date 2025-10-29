إصابة غريبة تتسبب بوفاة لاعب إسباني

لقي لاعب إسباني حتفه بعد إصابته بجرحٍ قاتل في البطن جراء حادث غريب لا يزال قيد التحقيق من قبل الشرطة، التي استبعدت أي شبهة جنائية.

وتوفي إرنست كويرالت بيسورا الملقب بـ"نيستو"، قائد فريق تيكنوفيت ألوثورخا لكرة القدم داخل الصالات أثناء وجوده في إحدى المكتبات بمدينة ريوس الكتالونية الواقعة شرقي إسبانيا.

وذكرت صحيفة "الإسبورتيو" الكتالونية أن الحادث وقع يوم السبت الماضي عندما سقط اللاعب بالخطأ على واجهة زجاجية خاصة بإحدى المكتبات بشارع غاليرا.

وتسبب السقوط بانكسار الزجاج فانغرزت شظية في بطن نيستو، الذي أُصيب بنزيف شديد أدى إلى فقدانه الوعي.

ونُقل نيستو على وجه السرعة إلى المستشفى في تارغونا، لكنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة.

ونشر نادي تيكنوفيت ألوثورخا لكرة القدم داخل الصالات بيانا نعى فيه قائده قال فيه "بكل حزن نعلن رحيل إرنست".

وأضاف "صديقنا نِستو، لا كلمات تكفي لوصف ما نشعر به اليوم، ولا لملء الفراغ الذي تركته بيننا. لقد كنت مؤسسا، لاعبا، مدربا، منسقا، قائدا، ولكن قبل كل شيء عاشقا لهذا الشعار، ولهذا البلد، ولهذه الألوان".

وأتم البيان "سنواصل غرس قيمك في لاعبينا ولاعباتنا: التفاني، الالتزام، الرفاقية، وروح المنافسة، ومن خلالهم سنُبقي ذكراك وإرثك حيّين إلى الأبد، ارقد بسلام يا صديقي. نحن نحبك".

وألغى النادي جميع مبارياته المقررة نهاية الأسبوع الحالي، في حين عمّت حالة الحداد في أوساط كرة القدم في كتالونيا وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

بدوره، أصدر الاتحاد الكتالوني لكرة القدم بيان تعزية رسمي قال فيه "نعرب عن أحرّ تعازيه لعائلة وأصدقاء قائد ولاعب الفريق الأول في نادي تيكنوفيت ألوثورخا لكرة القدم داخل الصالات، إرنست كويرالت بيسورا، الذي غادرنا عن عمر 38 عاما".

🤍 Dol per la mort del capità i jugador del Tecnovit Alforja FS, Ernest Queralt 🤍 L'@FCF_CAT expressa el seu més sentit condol als familiars, amics i tots els membres del club 🔗 https://t.co/wdsWj6Icbm pic.twitter.com/zSl7Ort3T2 — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) October 26, 2025

وأتم "كما يعبّر الاتحاد عن خالص تعاطفه مع المقربين من اللاعب وجميع أعضاء نادي تيكنوفيت ألوثورخا".