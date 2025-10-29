أكبر مخادع في تاريخ كرة القدم.. وقّع مع 4 أندية بعام واحد

شهد عالم كرة القدم الكثير من حالات الغش والتزوير على مدار تاريخ اللعبة، لكن ما فعله شخص يُدعى بيرنيو فيرهاغن تجاوز حدود المنطق.

هذا الشخص واسمه الكامل بيرنيو جوردان إنزو فيرهاغن يعُرف بأنه صاحب "أكبر خدعة في تاريخ كرة القدم" على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إذ تمّكن من التوقيع مع 4 أندية في 3 قارات مختلفة حول العالم خلال عام واحد.

قصة صاحب أكبر خدعة في تاريخ كرة القدم

وتعاقدت أندية دينامو أوتو تيراسبول (مولدوفا)، كيب تاون سيتي (جنوب أفريقيا)، أوداكس إيطاليانو (تشيلي) وفيبورغ (الدانمارك) مع فيرهاغن عام 2019، واللافت أنها فعلت ذلك دون أن تتحقق من مهاراته وإمكانياته الكروية، أو حتى من هويته الحقيقية قبل التوقيع على العقود.

❌⚽️ ¡Encontramos a un nuevo impostor! Bernio Verhagen, el (no) futbolista neerlandés 🇳🇱 que ENGAÑÓ A CUATRO CLUBES en un año y terminó PRESO. Conocé su historia 👇 pic.twitter.com/XgXbFzXfl2 — Histoporte (@histoporte_) September 30, 2020

وعلّقت الصحيفة ساخرة "يحمل فيرهاغن الرقم القياسي كونه ارتدى قمصان 4 أندية في عام واحد دون أن يلعب دقيقة واحدة".

وبحسب سجلات الاتحاد الهولندي لكرة القدم فإن فيرهاغن التحق بفريق الشباب في نادي ويلم عام 2009 ولعب بمركز الجناح الأيمن، قبل أن ينتقل لأندية أخرى من الهواة.

وبدأت فصول قصة فيرهاغن المولود يوم 13 فبراير/شباط 1994 في مدينة باراماريبو بدولة سورينام، والذي نشأ في مدينة تيلبورغ الهولندية، حين أدرك وهو بعمر الـ25 أنه غير مؤهل لممارسة كرة القدم على الصعيد الاحترافي، لكنه قرر الاستفادة من قدراته الخيالية في التزوير والخداع.

ففي أوائل عام 2019 سافر فيرهاغن إلى ترانسنيستريا (منطقة حدودية مع أوكرانيا تتبع مولدوفا) لتوقيع أول عقد احترافي له مع نادي دينامو أوتو تيراسبول، وبالفعل حدث ذلك دون أي يملك الأخير أي سجّل للاعب.

وبعد أيام قليلة حذف النادي خبر التعاقد مع فيرهاغن من موقعه الإلكتروني الرسمي، ثم أكد مدرب الفريق أنه لم يخطط لضمه إلى الفريق.

الضحية الثانية

بعدها بحث فيرهاغن عن ضحية جديدة ووجدها في جنوب أفريقيا، ففي أوائل يوليو/تموز من العام نفسه (2019) تعاقد معه كيب تاون الذي وقّع عقدا معه ومنحه الرقم 28.

حينها قال جوليان بيلي المتحدث باسم النادي الجنوب أفريقي إن "الصفقة تمت عن طريق وكيل مقرّب من الفريق" رغم أن كيب تاون لا يعرف حتى اسم اللاعب، واكتفى بمشاهدة مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب ونال إعجاب رئيس النادي.

وعند وصول فيرهاغن إلى كيب تاون قُدّم على أنه نجم، لكنه لم يكن في لياقة جيدة واضطر للتدريب بمفرده، وبعد 26 يوما تم طرده من النادي دون أي يلعب أي مباراة.

الوجهتان التاليتان وانكشاف خدعه

وفي أواخر أغسطس/آب 2019 وصل فيرهاغن إلى تشيلي قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وضمه فريق أوداكس إيطاليانو بناء على وثائق قدمها أكد فيها أنه لعب في فئات الشباب في ويلم الهولندي، ودينامو أوتو وكيب تاون بجنوب أفريقيا.

وفي أول حصة تدريبية أصدر الجهاز الفني للفريق التشيلي حكما قاطعا بأن فيرهاغن "لا يمتلك المؤهلات ليكون لاعب كرة قدم محترفا".

وقرر النادي عزله ليتدرب بشكل انفرادي، واللافت أنه بقي مع الفريق لمدة شهرين يعيش في منزل كبير ويتقاضى راتبا أفضل من بعض زملائه.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه غادر النادي بعد أن اتهم زملاءه بإطلاق ألقاب عنصرية عليه، وفي يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلن نادي فيبورغ الدانماركي ضمه.

وادعى فيرهاغن في مقابلة مع موقع إلكتروني، أنه كان في فترة تجربة مع فريقي ناستفيد وراندرس الدانماركيين، لكن الناديين نفيا أي معرفة به.

بعدها أصدر فيبورغ بيانا دافع فيه عن نفسه مؤكدا أنه تعاقد مع فيرهاغن عبر وكالة "ستيلار غروب" (Stellar Group).

واتضح فيما بعد أن كل المكالمات والرسائل كانت مزيفة، وتمت مع أشخاص ينتحلون صفة موظفين في الوكالة المذكورة، ليتم فسخ العقد أواخر الشهر نفسه.

تاريخ إجرامي حافل لفيرهاغن

وتجاوزت السجلات الإجرامية لفيرهاغن مسيرته الرياضية، إذ قضى في أحد السجون الدانماركية لمدة عام بسبب قضايا قتل واحتيال، واعتداء، وسرقة مجوهرات، وتزوير مستندات وفق الصحيفة ذاتها.

OUTSIDERS #212 en papel y web de @mundodeportivo

El mayor engaño del mundo del fútbol.

Bernio Verhagen ingresó en prisión por varios fraudes, robos y falsificación de documentos, pero ninguno fue por haber engañado a cuatro clubes por su nula calidad.https://t.co/CzZAwD1SSI pic.twitter.com/pwb2P9RSOf — Historias de Outsiders (@OutsidersStory) October 28, 2025

في أغسطس/آب 2021 طلبت هولندا من كولومبيا تسليمه وتم ذلك في ديسمبر/كانون الأول 2023، وانتهى به المطاف في السجن حاليا ليقضى عقوبة مدتها 9 سنوات، ويتابع الآن مباريات كرة القدم ومسلسلات الشرطة واللصوص عبر التلفزيون.