ميسي ورونالدو وحكيمي وصلاح مرشحون للتشكيلة الأفضل بالعالم

أُدرج النجمان المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا فريقي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن القائمة المرشحة لتشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2025، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

وانضم صلاح وحكيمي للقائمة التي شملت 26 لاعبا، ليمثلا اللاعبين العرب في الترشيحات، عطفا على المستوى المذهل الذي قدمه كل منهما سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده.

صلاح والرقم القياسي

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) الموسم الماضي، واحتكر معظم جوائز المسابقة العريقة، إذ توج بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في البطولة.

وتمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزا بجائزة الهداف مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق، بعدما فاز بها للمرة الرابعة.

كما نال "الفرعون المصري" جائزة أفضل لاعب بالبطولة، سواء المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي أو من رابطة الكتاب البريطانيين، علما بأنه توج أيضا بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، لينفرد بالرقم القياسي كونه أكثر اللاعبين حصولا على تلك الجائزة.

وكان صلاح قاد منتخب مصر أيضا لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليعيد "الفراعنة" للمشاركة في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

حكيمي بطل أوروبا

من جانبه، توج حكيمي ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع سان جيرمان، الذي حصل معه على ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، وأسهم في تأهل ناديه للمباراة النهائية في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة صيف العام الحالي.

قائمة المرشحين لتشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2025:

حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي)

خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول/ ريال مدريد)، والإسباني باو كوبارسي (برشلونة)، والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، والبرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، والفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال).

خط الوسط: الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/نابولي)، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد/ميلان)، والبرتغالي جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، والإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)، والإسباني بيدري (برشلونة)، والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، والبرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، والبرازيلي رافينيا (برشلونة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والإسباني لامين جمال (برشلونة).