رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

لامين جمال نجم برشلونة يقترب من شراء قصر شاكيرا وبيكيه

Soccer Football - Ballon d'Or - Arrivals - Theatre du Chatelet, Paris, France - September 22, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal poses for a photo REUTERS/Benoit Tessier
قصر لامين جمال الجديد يتميز بمستوى عال من الخصوصية والأمان إلى جانب قربه من منازل عدد من لاعبي برشلونة (رويترز)
Published On 28/10/2025
|
آخر تحديث: 12:17 (توقيت مكة)

حفظ

يقترب لامين جمال نجم برشلونة الشاب من شراء أحد أبرز العقارات الواقعة في حي فاخر بمدينة إسبلوغس دي يوبريغات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جمال (18 عاما) يوشك على شراء القصر الذي كان يعيش فيه الثنائي الشهير جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الأسبق والمغنية الكولومبية شاكيرا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

لامين جمال نجم برشلونة يقترب من شراء قصر شاكيرا وبيكيه

ويقع القصر في المجمع السكني الفاخر في حي "سيوتات دياغونال" بمدينة إسبلوغس دي يوبريغات، وتبلغ تكلفته نحو 14 مليون يورو.

ويتميز القصر بمستوى عال من الخصوصية والأمان، إلى جانب قربه من منازل عدد من لاعبي برشلونة مثل أليخاندرو بالدي ورونالد أراوخو.

لامين جمال نجم برشلونة يتوسط عددا من أفراد عائلته بينهم والده وجدته (الفرنسية)

ويضم القصر 3 وحدات سكنية مبنية على مساحة تبلغ 3800 متر مربع، ويحتوي على مسبحين داخلي وخارجي وصالة رياضية خاصة باللياقة البدنية ومرافق عدة فاخرة.

ومن المقرر أن يستقر لامين جمال في المنزل الرئيسي بذلك القصر، إذ يعتزم تحويله إلى مركز إقامة عالي الأداء بحيث يكون مخصصا لرياضي محترف من الطراز الأول.

وسيضم المنزل صالة تدريب خاصة وأماكن مخصصة لاستقبال الأصدقاء، إلى جانب التعاقد مع معد بدني واختصاصي علاج طبيعي.

وعلّقت "ماركا" على هذه الصفقة الوشيكة بالقول "تمثل هذه الصفقة فصلا جديدا من حياة لامين جمال الذي رغم انشغاله بمرحلة التعافي البدني وموسم متقلب الأداء فإنه يرسخ مكانته كشخصية محورية في برشلونة والمنتخب الإسباني".

إعلان

وأضافت "بهذه الخطوة لا يمتلك لامين جمال منزل أحلام فحسب، بل يضع قدمه في المكان الذي سكنته واحدة من أكثر الثنائيات شهرة في العقد الأخير (بيكيه وشاكيرا)، ليبدأ مرحلة جديدة تتسم بالهدوء والاحترافية والطموح الرياضي".

ويمر اللاعب بفترة متذبذبة على صعيد الأداء الفني مع برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026، إذ عانى من العديد من الإصابات رغم أرقامه اللافتة.

وغاب لامين عن برشلونة في 5 مباريات بداعي الإصابة، في حين شارك في 8 بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وفي الكلاسيكو الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 كان لامين بعيدا تماما عن مستواه، وفشل في ترك أي بصمة هجومية، وظهر بأداء متواضع على مدار 90 دقيقة وُصف من قبل الصحف الإسبانية بأنه "مباراة للنسيان" للنجم الشاب الذي نال تقييما قاسيا بلغ 2 من أصل 10 من وسائل إعلام إسبانية.

المصدر: ماركا

إعلان