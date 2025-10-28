علاقة متفجرة بين فينيسيوس وألونسو مدرب ريال مدريد وموقف مفاجئ لكروس

يبدو أن النار التي أشعلها اعتراض البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد على استبداله من قبل ألونسو تتمدد ولن تنظفئ قريبا وسط موقف مفاجئ من الألماني توني كروس على تصرف "فيني".

ورغم عودته المذهلة للملاعب، فإن العلاقة بين الدولي البرازيلي والمدرب الإسباني تقلق مسؤولي النادي العريق.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن مستقبل التعايش بين الجناح الدولي البرازيلي والمدرب الإسباني يبدو مهددا بشكل خطير.

واستمتع ريال مدريد أول أمس الأحد بمباراة كلاسيكو طال انتظارها، حيث تغلب 2-1 على ضيفه ومنافسه، ليضع حدا لمسلسل من 4 هزائم أمام الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، ويعزز الفريق الأبيض موقعه على قمة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط أمام غريمه اللدود.

علاقة متفجرة بين فينيسيوس وألونسو

وجاء هذا النجاح في سياق متوتر للغاية، فبالإضافة للمعركة الشرسة بين الفريقين على أرض الملعب، نجحت تصريحات لامين جمال، لاعب برشلونة، قبل المباراة في صب الزيت على النار، ليدخل النجم الإسباني الشاب في مشادة مع فينيسيوس جونيور عند صافرة النهاية.

ومن حيث مستواه على أرض الملعب، كان فينيسيوس بلا شك ثاني أهم لاعب في هذا الكلاسيكو، وفي الواقع، قدم الجناح الموهوب (25 عاما) أداء رائعا يتماشى مع بدايته الممتازة للموسم، وأسكت منتقديه.

ومع ذلك، لا تزال علاقة فينيسيوس وألونسو هشة، كما يتضح من خروجه في الدقيقة 72 من المباراة، بعد استبداله بمواطنه رودريغو، حيث لم يعجب اللاعب رقم 7 في ريال مدريد بهذا التغيير، وأبلغ مدربه بذلك.

ورفض فينيسيوس مصافحة ألونسو، وتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، وقال "سأذهب إلى الجحيم. سأرحل عن هذا الفريق"، ليرد تشابي ألونسو، وهو في حالة من الغضب الشديد: "هيا يا فينيسيوس، اذهب إلى الجحيم".

Vinícius Jr, after Pedri's red card, goes to Barça's bench: “ Off to the house you go” Then Vinícius to Yamal: “Hahaha, talk at home.” This guy is crazy. 😂 https://t.co/djeI0kbbqq — 10 (@Kylian) October 27, 2025

وبعد هذا السجال اللفظي، أوضحت إذاعة "كادينا سير" أن المدرب الإسباني سيفرض عقوبة على فينيسيوس، مضيفة أن إدارة ريال مدريد ستدعم هذا القرار.

وأشارت المحطة إلى أن هذا الخلاف يظهر بوضوح مدى انهيار الحوار بين الرجلين، مؤكدة أن فينيسيوس لا يحب معاملة مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق تجاهه.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، دقت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية ناقوس الخطر، حيث أكد برنامجا "إل لارغويرو" و"إل تشيرينغيتو" أنه إذا استمر الوضع، فلن يبقى فينيسيوس في ريال مدريد، حيث أضافا أن ثقة البرازيلي في مدربه قد تلاشت.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، هنأ تشابي ألونسو جميع لاعبيه بعد المباراة، بمن فيهم فينيسيوس، لكن المشكلة تبدو أعمق، فبموجب عقد حتى عام 2027، من غير المرجح أن يمدد اللاعب عقده إذا لم تتغير الأمور.

ويطالب فينيسيوس بمزيد من المال من مسؤولي الريال، ويعتقد الآن أنه يستحق المزيد من الاحترام من مدربه.

ويتعين على الريال معالجة هذا الموقف المتوتر بشكل مباشر في الأشهر القليلة المقبلة، فيما شددت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على أنه ليس هناك شك في أن الثنائي وصلا إلى نقطة اللاعودة.

موقف مفاجئ لكروس من تصرف فينيسيوس في الكلاسيكو

ودافع النجم الألماني المعتزل توني كروس اللاعب السابق للـ"ملكي" عن التصرفات التي بدرت من زميله السابق.

وبدا كروس الذي يعرف طباع فينيسيوس جيدا -إذ عاش معه في غرف ملابس ريال مدريد لعدة سنوات- متفهما لثورة الغضب التي انتابت النجم البرازيلي.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "عندما تقدم أداء استثنائيا خاصة في مباراة مثل هذه، لا تكون سعيدا باستبدالك، في الواقع أنا أيضا لن أحب أبدا أن يتم استبدالي.

واستدرك كروس بعد ذلك "لكن لنكون منصفين، لن أذهب أبدا مباشرة إلى غرفة الملابس".

وتابع كروس "عندما يهدأ المرء ويمر الموقف قليلا ربما سيفكر بعدها كيف يمكنه أن يكبح جماح غضبه ولو قليلا".

ويعتقد كروس (35 عاما) أنه ليس بمقدور أحد أن يحكم على مشاعر اللاعب في تلك اللحظة سوى فينيسيوس نفسه.

وأوضح "دائما يمكن الحكم على اللاعب من الخارج، ففي مباراة كلاسيكو وأمام 80 ألف متفرج والنتيجة 2-1 يتمنى اللاعب كل شيء إلا أن يغادر الملعب. هذه المشاعر لا أحد يمكنه تخيلها عند الحكم عليها وغالبا لا يستطيع معظم من يحكمون عليها أن يضعوا أنفسهم مكانه".

وأتم كروس "يمكنني فهم ذلك. لكن في الوقت ذاته لا يبدو أن هذا الوضع مثالي كما ظهر في الصور، ومع ذلك أريد أن أشير إلى أنها حالة عاطفية استثنائية".

يُذكر أن كروس لعب لريال مدريد في الفترة بين عامي 2014 حتى قرار اعتزاله اللعب نهائيا صيف عام 2024، وخلال تلك الفترة خاض بقميص الفريق الملكي 465 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 28 هدفا وقدّم 99 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج كروس مع ريال مدريد بـ23 لقبا أبرزها الدوري الإسباني (4 مرات)، دوري أبطال أوروبا (5 مرات) ومثلها في كأس العالم للأندية.