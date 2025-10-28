شاهد.. بيلينغهام يسخر من بيدري ويذكره بقضية "نيغريرا"

كشف تقرير إسباني عن حادثة جديدة خلال موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، كان بطلها الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم النادي الملكي.

وشهد الكلاسيكو، الذي جرى يوم الأحد الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو وانتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، أجواء متوترة بين لاعبي الفريقين، خاصة مع نهاية المباراة وكذلك في عدة لقطات خلال المواجهة.

فيديو لبيلينغهام يسخر من بيدري في الكلاسيكو

ففي إحدى اللقطات تدخّل بيلينغهام على بيدري لاعب برشلونة، وعلى إثر ذلك طالب لاعبو النادي الكتالوني بطرد نجم "الميرنغي".

وبعد التدخّل سحب بيلينغهام رأس بيدري الذي كان ساقطا على الأرض، وهي لقطة لم يرَ فيها الحكم سيزار سوتو غرادو أي داعٍ لفرض عقوبة إدارية على اللاعب الإنجليزي، على عكس وجهة نظر لاعبي برشلونة.

Pedri asked for a red card to Jude Bellingham and he replied “Not even with Negreira.” This El Clasico was generational. 😂 pic.twitter.com/9iAQjCCweI — TC (@totalcristiano) October 27, 2025

وسخر بيلينغهام من لاعبي برشلونة، وتلفّظ بكلمات مثيرة للجدل بقوله "ليست بطاقة حمراء، ولا حتى مع نيغريرا"، في إشارة إلى القضية الشهيرة التي يُتهم فيها النادي الكتالوني بدفع مبلغ 7.3 ملايين يورو إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا نيغريرا من عام 2000 إلى 2018، خلال فترة عمل الأخير في اللجنة الفنية للحكام.

وذكرت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن بيلينغهام "تلفظ بهذه الكلمات باللغة الإسبانية، وهو موقف أضاف المزيد من التوتر على أجواء الكلاسيكو".

يُذكر أن بيلينغهام (22 عاما) كان من نجوم المباراة، إذ سجّل هدف الفوز (2-1) للفريق الملكي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

ويُعد هذا الهدف هو الرابع لبيلينغهام في 8 مباريات خاضها ضد برشلونة في جميع البطولات منذ وصوله إلى ريال مدريد في صيف عام 2023 قادما من بوروسيا دورتموند، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وقبلها كان اللاعب الإنجليزي صاحب التمريرة الحاسمة التي افتتح من خلالها زميله الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 24.

وخلال الموسم الحالي ظهر بيلينغهام في 8 مباريات مع ريال مدريد بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة.