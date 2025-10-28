رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

شاهد.. بيلينغهام يسخر من بيدري ويذكره بقضية "نيغريرا"

Jude Bellingham of Real Madrid protests with Pedri of FC Barcelona during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, Spain, on October 26, 2025. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images)
بيلينغهام نجم ريال مدريد (يمين) سخر من مطالبة لاعبي برشلونة بطرده في الكلاسيكو (غيتي)
Published On 28/10/2025
|
آخر تحديث: 19:55 (توقيت مكة)

كشف تقرير إسباني عن حادثة جديدة خلال موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، كان بطلها الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم النادي الملكي.

وشهد الكلاسيكو، الذي جرى يوم الأحد الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو وانتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، أجواء متوترة بين لاعبي الفريقين، خاصة مع نهاية المباراة وكذلك في عدة لقطات خلال المواجهة.

فيديو لبيلينغهام يسخر من بيدري في الكلاسيكو

ففي إحدى اللقطات تدخّل بيلينغهام على بيدري لاعب برشلونة، وعلى إثر ذلك طالب لاعبو النادي الكتالوني بطرد نجم "الميرنغي".

وبعد التدخّل سحب بيلينغهام رأس بيدري الذي كان ساقطا على الأرض، وهي لقطة لم يرَ فيها الحكم سيزار سوتو غرادو أي داعٍ لفرض عقوبة إدارية على اللاعب الإنجليزي، على عكس وجهة نظر لاعبي برشلونة.

وسخر بيلينغهام من لاعبي برشلونة، وتلفّظ بكلمات مثيرة للجدل بقوله "ليست بطاقة حمراء، ولا حتى مع نيغريرا"، في إشارة إلى القضية الشهيرة التي يُتهم فيها النادي الكتالوني بدفع مبلغ 7.3 ملايين يورو إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا نيغريرا من عام 2000 إلى 2018، خلال فترة عمل الأخير في اللجنة الفنية للحكام.

وذكرت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن بيلينغهام "تلفظ بهذه الكلمات باللغة الإسبانية، وهو موقف أضاف المزيد من التوتر على أجواء الكلاسيكو".

يُذكر أن بيلينغهام (22 عاما) كان من نجوم المباراة، إذ سجّل هدف الفوز (2-1) للفريق الملكي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham (2L) scores his ream's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 26 , 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
بيلينغهام سجل هدفا وصنع آخر في مباراة الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة (الفرنسية)

ويُعد هذا الهدف هو الرابع لبيلينغهام في 8 مباريات خاضها ضد برشلونة في جميع البطولات منذ وصوله إلى ريال مدريد في صيف عام 2023 قادما من بوروسيا دورتموند، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وقبلها كان اللاعب الإنجليزي صاحب التمريرة الحاسمة التي افتتح من خلالها زميله الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 24.

وخلال الموسم الحالي ظهر بيلينغهام في 8 مباريات مع ريال مدريد بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة.

المصدر: الصحافة الإسبانية

