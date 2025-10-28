"جزاء فينيسيوس صحيحة وهدف مبابي شرعي".. قناة ريال مدريد تهاجم حكم الكلاسيكو

شنت القناة التلفزيونية التابعة لريال مدريد هجوما لاذعا على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، في قمة الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

ورغم فوز فريقها بالكلاسيكو بنتيجة 2-1، فإن قناة ريال مدريد ترى أن حكم الساحة سيزار سوتو غرادو ومساعده في تقنية الفيديو المساعد إيغليسياس فيليانويفا قد أضرا بالنادي الملكي خلال المباراة.

قناة ريال مدريد تفتح النار على حكم الكلاسيكو رغم الفوز على برشلونة

وجاءت أولى الانتقادات الموجهة للحكام بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها فينيسيوس جونيور بعد دقائق من بداية المباراة بعد تدخل لامين جمال، والتي ألغاها سوتو غرادو بعد العودة لتقنية "الفار".

وتعتقد قناة ريال مدريد أن فيليانويفا لم يعرض اللقطة بشكل جيد لسوتو غرادو وعلّقت على ذلك "هنا يحدث ما رأيناه في مناسبات سابقة، فالفار لا يعرض أفضل اللقطات، مرة أخرى تقدّم التقنية صورة منحازة"، على حد وصفها.

كما شكّكت القناة في صحة قرار إلغاء الهدف الذي سجّله الفرنسي كيليان مبابي في بداية اللقاء، حيث احتفل اللاعب بالهدف مع زملائه والجماهير قبل إلغائه من قبل الفار بداعي التسلل.

Una imagen de la que se hablará mucho: el OFFSIDE que le cobraron a Mbappé, para anularle el 1-0 en #ElClásico. 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pApCAoB0Ow — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

وتدّعي قناة ريال مدريد أن الصورة التي تم اعتمادها لتحديد أن مبابي كان متقدما قليلا على دفاع برشلونة غير صحيحة.

كما اعتبرت أن الكرة وصلت إلى مبابي بعد لمسة من فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة، وبالتالي فإن حالة التسلل غير موجودة من الأساس.

وقالت القناة عن قرارات الفار "تدخلات لا نفهمها، ولا توضح تماما أسباب القرارات التي تم اتخاذها على أرض الملعب".

وذكّرت بلقطة شهيرة في الموسم الماضي في مباراة إسبانيول وريال مدريد، حين تدخل كارلوس روميرو لاعب الفريق الكتالوني على مبابي بطريقة متهورة، وكان فيليانويفا بالذات حكما للفار ولم يستدع زميله لمراجعة اللقطة.

Romero received a yellow card for this tackle on Mbappé. pic.twitter.com/qmXZ8nZe3T — ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2025

وأتمت القناة انتقاداتها "ما حدث بالكلاسيكو هو مجرد مثال آخر لما يعانيه ريال مدريد هذا الموسم. ترك مشجعو الفريق الملعب بشعور أنهم بحاجة لبذل المزيد، وتسجيل أهداف أكثر بكثير من المعتاد للفوز بالمباريات".

ونجح ريال مدريد في تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.