السجن مع وقف التنفيذ لرياضية فرنسية بتهمة الاحتيال

أصدر القضاء الفرنسي عقوبة بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ بحق جوليا سيمون متسابقة الثنائي في رياضة التزلج، وغرّمها 15 ألف يورو (نحو 17 ألف دولار)، إثر إدانتها بتهمتي الاحتيال والسرقة ببطاقة ائتمان، الأمر الذي يثير شكوكا حول مشاركتها في أولمبياد 2026 الشتوية.

واعترفت سيمون -الفائزة بكأس العالم 2023، والتي تحمل آمال فرنسا في الفوز بميدالية في ميلانو كورتينا- بكل الحقائق والتهم أمام محكمة ألبيرفيل الجنائية واعتذرت للضحيتين: زميلتها في الفريق جوستين برايساز بوشيه، والمعالج الفيزيائي للفريق.

وقالت سيمون أمام المحكمة إنها آسفة وعاجزة عن تفسير تصرفها، مضيفة أنها لجأت إلى طبيب نفسي للتعافي من هذا الأمر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وفي السياق، أصدر الاتحاد الفرنسي للتزلج بيانا قال فيه إن لجنته التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة للنظر في القضية المتعلقة بجوليا سيمون.

وأشار ممثلو الادعاء إلى عمليتي احتيال أجريتا باستخدام بطاقات مصرفية للضحيتين، رغم أن سيمون قد أنكرت سابقا ارتكاب أي مخالفة، إذ قالت في عام 2023 إن اسمها استُخدم دون علمها، وإنها تقدمت بشكوى بتهمة سرقة هويتها.

وقد هزت هذه القضية رياضة الثنائي الفرنسية قبل أولمبياد ميلانو وكورتينا، التي من المقرر أن تبدأ في السادس من فبراير/شباط العام المقبل.

يشار إلى أن جوليا سيمون (29 عاما)، وهي فائزة بكأس العالم 2023، قد حصلت على 10 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للتزلج.