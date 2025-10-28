أقال 35 مدربا واتُهم بقضايا مخدرات.. اليوناني ماريناكيس أغرب رئيس ناد في العالم

يُعتبر اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس واحدا من أشهر ملّاك الأندية في العالم، ليس لقوة أو شهرة تلك الأندية، لكن بسبب شخصيته المثيرة للجدل.

ووصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية ماريناكيس بأنه "أكثر رؤساء كرة القدم استبدادا في العصر الحديث" بسبب ما فعله في مسيرته.

ويُعرف ماريناكيس بأنه شخصية يتخذ قرارات مفاجئة، كما أن تصرفاته لا تقل جدلا عن شخصيته التي بسببها استُدعي للمحاكم أكثر من مرة.

وقد أقال خلال مشواره مع الأندية عشرات المدربين، وكان آخرهم أنجي بوستيكوغلو الذي انتهى مشواره مع نوتنغهام فورست بعد 39 يوما فقط من توليه الوظيفة التي ذهبت إلى شون دايش.

اليوناني ماريناكيس أغرب رئيس ناد عالميا

يُنظر إلى ماريناكيس على أنه شخصية استثنائية في عالم الكرة، فهو ابن رجل أعمال في مجال الشحن البحري ويمتلك نادي أولمبياكوس اليوناني منذ عام 2010، كما اشترى نوتنغهام فورست عام 2017 واستثمر فيه مئات الملايين حتى أعاده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023 ثم إلى أوروبا بعد موسمين فقط.

وفي الوقت نفسه يملك ماريناكيس نادي ريو آفي البرتغالي، بالشراكة مع خورخي مينديز.

وشغل هذا الثري اليوناني عدة مناصب سياسية ورياضية في بلاده، منها عضو مجلس بلدية بيرايوس ورئيس رابطة الدوري اليوناني، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم.

كما يمتلك مجموعة إعلامية كبرى، ويترأس أيضا شركة الملاحة العائلية، وتقدّر ثروته بأكثر من 5.1 مليارات دولار.

مسلسل إقالات المدربين

ويُعد بوستيكوغلو الضحية رقم 35 لماريناكيس منذ دخوله عالم كرة القدم قبل 15 عاما، حين امتلك نادي أولمبياكوس اليوناني.

ورغم أن بعض هؤلاء المدربين كانوا مؤقتين، لكن "الرقم يظل كبيرا ويدل على اضطراب إداري واضح لدى هذا الثري اليوناني" وفق الصحيفة ذاتها.

أما أحد قرارات ماريناكيس المثيرة للجدل فكان إقالة البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو من تدريب نوتنغهام بداية الموسم الحالي، رغم أن الأخير أعاد الفريق للأجواء الأوروبية بعد غياب استمر 29 عاما من خلال بوابة الدوري الأوروبي.

شخصية مثيرة للمشاكل

ليس بعيدا عن الجدل، واجه ماريناكيس مرات عديدة اتهامات تتعلق بالاحتكار، والضغط على الحكام، وقضايا تهريب مخدرات، مما جعله ضيفا معتادا على المحاكم.

كما واجه مشاكل مع قوانين تعدد الملكية بأوروبا، لكنه تفادى مخالفة لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع مشاركة أندية لمالك واحد في نفس المسابقة، بفضل ذهاب كريستال بالاس إلى دوري المؤتمر الأوروبي، فبقي ناديه (نوتنغهام فورست) بالدوري الأوروبي.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! / WE KEEP ON DREAMING! 🔴⚪️ pic.twitter.com/i08ucsZ5YF — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 2, 2024

وعام 2018 اقتحم ماريناكيس غرفة حكام مباراة أولمبياكوس وبيرنلي (3-1) خلال استراحة بين الشوطين، واللافت أن مدرب بيرنلي كان شون دايش.

ويومها اتهم دايش ماريناكيس بمحاولة ترهيب الحكم، وبعد 7 سنوات أصبح الأول مدربا لنوتنغهام فورست تحت قيادة ماريناكيس.

أسبوع مأساوي

عاش ماريناكيس الأسبوع الماضي أوقاتا صعبة، حيث خسر نوتنغهام فورست أمام تشلسي 0-3 في البريميرليغ (السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول) واليوم التالي خرج (فريق ماريناكيس) ريو آفي من كأس البرتغال على يد فريق من الدرجة الرابعة.

Bad week to be Mr. Marinakis 😅 pic.twitter.com/ytlmQ3MS7V — LiveScore (@livescore) October 21, 2025

ومنتصف الأسبوع تعرّض أولمبياكوس لهزيمة ثقيلة من برشلونة 1-6 في الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وابتسمت كرة القدم أخيرا لماريناكيس حين حقق نوتنغهام فورست، مع مدربه الجديد دايش، أول فوز منذ شهرين. وجاء على حساب بورتو البرتغالي (2-0) بالدوري الأوروبي.