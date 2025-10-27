"وجود جسم غريب في ركبته".. كارفاخال يتعرض لانتكاسة جديدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، أن مدافعه داني كارفاخال، العائد إلى صفوفه بعد غياب دام شهرا بسبب إصابة في ربلة الساق، سيخضع لعملية جراحية أخرى في ركبته اليمنى.

ودخل كارفاخال بديلا لفالفيردي في الدقيقة 72 من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة (2-1) على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبعد انتهاء المباراة بقليل، شعر ببعض الانزعاج، وبعد إبلاغ أطباء النادي بذلك، تقرر إجراء فحوصات صباح اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن تشخيص حالته.

وجاء في بيان للنادي "بعد الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص وجود جسم غريب في مفصل الركبة اليمنى لقائدنا داني كارفاخال".

وأضاف البيان أن الظهير الأيمن البالغ من العمر 33 عاما، والذي تعرض لإصابة خطيرة للغاية في الركبة نفسها عام 2024 (تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي)، سيخضع لجراحة تنظير المفصل.

ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب اللاعب، الفائز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، لكن تقارير صحفية أفادت بأنه قد يغيب عن المنافسات لعدة أشهر.

وكان كارفاخال، أمس الأحد، محط أنظار وسائل الإعلام بسبب خلافه مع لامين جمال في نهاية الكلاسيكو، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على علاقتهما داخل منتخب إسبانيا.