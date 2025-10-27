موعد مباراة الهلال والأخدود بكأس الملك السعودي والقنوات الناقلة

يحل الهلال ضيفا ثقيلا على الأخدود ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك السعودي لكرة القدم 2025-2026.

وتأهل الزعيم بصعوبة إلى هذا الدور بعد فوزه بهدف نظيف على العدالة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويسعى الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لمواصلة الانتصارات وكان آخرها فوزه في الكلاسيكو على الاتحاد 2-0 في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك السعودي

تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن ينطلق اللقاء الساعة السادسة و10 دقائق مساء (18:10) مساء بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، السابعة و10 دقائق (19:10) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي

شبكة قنوات ثمانية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة -لحظة بلحظة- عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ووفقا لتقارير إعلامية سعودية تأكد غياب سالم الدوسري بسبب عدم جاهزيته البدنية، ولم يشارك أفضل لاعب في آسيا عام 2025 في تدريبات الفريق الأخيرة.

ومن جهة أخرى، مدّد الهلال عقد لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش حتى عام 2028، وفقا لما أعلن الأحد.

وكتب الهلال في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الرقيب + سيرغي + باق على رأس العمل"، مضيفا في منشور آخر "سيرغي سافيتش هلالي حتى 2028".

وكان الزعيم تعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش في صيف 2023 قادما من لاتسيو الإيطالي.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين الفريقين سيطرة مطلقة للهلال بـ5 انتصارات آخرها 3-1 في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الأخدود

بونو، تمبكتي، كوليبالي، اليامي، هيرنانديز، ناصر الدوسري، نيفيز، نونيز، سافيتش، مالكوم، ليوناردو.

تشكيلة الأخدود المتوقعة ضد الهلال

راكان، أبو عبد، كواري، الربيعي، السالم، جوكهان، بيتروس، بيدروزا، ناري، باسوغوغ، كرامر.