لاعب خمسيني يدخل تاريخ كرة القدم بإنجاز غير مسبوق

دخل لاعب إنجليزي تاريخ كرة القدم وهو في الخمسين من عمره بعد أن أصبح أول من يسجل في جميع المستويات العشرة الأولى من كرة القدم الإنجليزية.

امتدت مسيرة اللاعب المخضرم جيمي كيورتون الاحترافية إلى 3 عقود، ولا يزال يحقق أرقاما قياسية في كرة القدم وهو في الخمسينيات من عمره مع فريق كينغز بارك رينجرز الذي يلعب في المستوى العاشر.

احتفل زملاؤه في الفريق بالمهاجم المخضرم بعد أن سجل هدفا رائعا بتسديدة نصف طائرة في مرمى دوسينديل وهيلسدون روفرز يوم السبت.

ويعني هدف كيورتون الأول في دوري الدرجة الأولى الشمالية لمنطقة إيسترن كاونتيز أنه سجل الآن في كل مستوى من المستويات العشرة الأولى لكرة القدم الإنجليزية محققا إنجازا لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في تاريخ كرة القدم.

🐐 At 50 years old, Jamie Cureton (@JamieCuro) becomes the first player ever to score in the top 10 tiers of English football. Here he is finding the net for @KingsParkRFC in the Eastern Counties League Division One North.pic.twitter.com/VOGDzYXFGB — NON-LEAGUE FOOTBALL (@nonleagueforall) October 26, 2025

مسيرة طويلة

كانت تجربة كيورتون الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان مراهقا في نادي نورويتش سيتي. ثم انطلق في مسيرة احترافية قادته إلى العديد من الأندية في جميع أنحاء البلاد، ولفترة وجيزة إلى كوريا الجنوبية.

كانت آخر مباريات كيورتون في دوري كرة القدم الإنجليزية مع داغنهام وريدبريدج في عام 2016، حيث اختتم مسيرته هناك بتسجيل 9 أهداف وهو في الأربعين من عمره.

منذ ذلك الحين، لعب في دوري الهواة مع أندية مثل بيشوبس ستورتفورد وهورنتشيرش ومالدون وتيبتري. لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقع كيورتون عقدا مع نادي كينغز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الأولى الشمالية لرابطة مقاطعات شرق إنجلترا.

في المجموع، خاض المهاجم أكثر من ألف مباراة رسمية وسجل ما يقرب من 400 هدف.

تولى كيورتون، الذي خاض مسيرة قصيرة مع منتخب إنجلترا للشباب في أوائل التسعينيات، العديد من أدوار اللاعب والمدرب منذ انتقاله إلى دوريات الهواة.

ورغم أنه تجاوز السن الذي يعتزل فيه معظم اللاعبين، كشف كيورتون المولود في بريستول في وقت سابق من هذا العام أنه سيستمر في اللعب لأطول فترة ممكنة.

وقال في تصريح إعلامي مؤخرا "كرة القدم هي كل ما عرفته في حياتي، نشأت في منطقة كانت مليئة بالمشاكل، ربما كنت سأقع في رفقة سيئة. لحسن الحظ، كانت لدي كرة القدم".

وأضاف "أي شيء خارج كرة القدم غريب بالنسبة لي. سأكون ضائعا تماما بدونها، المشاركة في اللعبة تجعلني سعيدا ومتوازنا".