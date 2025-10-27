فضيحة في الدوري التركي.. مئات الحكام متهمون بالمراهنة على المباريات

يستعد الاتحاد التركي لكرة القدم لفتح تحقيق شامل بشأن الحكام، بعد أن أعلن رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو اليوم الاثنين أن 152 حكما شاركوا في مراهنات على المباريات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد التركي لكرة القدم الاثنين، أن 7 من هؤلاء الحكام، هم من حكام المستوى الأول، و15 من مساعدي الحكام من المستوى الأول أيضا.

وأشار البيان "استنادا إلى البيانات التي تلقاها الاتحاد فإن 371 حكما من أصل 571 حكما يديرون مباريات الدوريات المحترفة، يمتلكون حسابات مراهنات".

وراهن 10 من الحكام المتهمين على أكثر من 10 آلاف مباراة، منهم حكم واحد وضع رهانات على 18 ألفا و227 مباراة، في حين راهن 10 حكام على أكثر من 10 آلاف مباراة، ووضع 42 حكما رهانات على أكثر من ألف مباراة.

وأشار حجي عثمان أوغلو إلى أن 22 من بين 371 حكما (7 حكام ساحة و15 حكما مساعدا) ينشطون على المستوى الوطني (المستوى الأعلى)، من دون أن يكشف عن هوياتهم أو ما إذا كان بعضهم مشتبها في المراهنة على مباريات أداروها.

وقال رئيس اتحاد الكرة التركي "اعتبارا من اليوم فصاعدا، ستبدأ لجنتنا التأديبية الإجراءات اللازمة، وستصدر إحالات في المستقبل القريب، وستفرض العقوبات المناسبة".

وفي ظل الاتهامات المتكررة بالتحيّز الموجهة إلى الحكام الأتراك، عهد اتحاد اللعبة في ربيع 2024 إلى حكام أجانب بإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) في عدد من مباريات الدوري "سوبر ليغ".

وفي فبراير/شباط، أدار حكم أجنبي ديربي إسطنبول الساخن بين غلطة سراي وغريمه التقليدي فنربخشة الذي يتهم الحكام منذ سنوات بمحاباة خصمه.