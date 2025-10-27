شروط إندريك للرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

فتح الشاب البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد باب الرحيل عن النادي الملكي في سوق الانتقالات القادمة، على سبيل الإعارة لكن بشروط.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إندريك (19 عاما) أعطى الضوء الأخضر لوكلائه للاستماع إلى عروض الإعارة تمهيدا لمغادرته عن الميرنغي في يناير/كانون الثاني 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندريك سيمنح الأولوية للعروض القادمة من خارج إسبانيا، إذ يشعر "بأن مستقبله ما زال مرتبطا بريال مدريد. وعليه، لن يكون مرتاحا في اللعب مع ناد آخر داخل الليغا".

وفي الوقت ذاته ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إندريك يرغب في الذهاب إلى فريق ينافس من الدوريات الأربع الكبرى الأخرى (إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا).

وأشارت إلى أن خيار الذهاب إلى الدوري البرتغالي ليس مستبعدا شريطة أن يكون لأحد الأندية الثلاثة الكبرى هناك وهي بنفيكا، بورتو وسبورتنغ لشبونة.

كما يهدف اللاعب ووكيله إلى الانضمام إلى ناد يحتل مراكز متقدمة في بطولته المحلية، ويفضل أن يعتمد على أسلوب هجومي وله أهمية في المنافسة.

ومن أبرز دوافع بحث إندريك عن الخروج على سبيل الإعارة، رغبته في الحفاظ على أمل المشاركة مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وأصبح إندريك خارج حسابات تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، علما بأنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي 2025-2026.

وأوضحت "آس" أنه رغم تعافي اللاعب من الإصابة وجاهزيته الفنية، لكنه لم يلعب أي دقيقة في 7 مباريات من أصل 12، وهو ما دفع إندريك ومحيطه للتحرك بحثا عن وجهة بديلة.

ويبدو أن الخطوة التي اتخذها ريال مدريد بمنح غونزالو غارسيا عقدا احترافيا بعد تألقه في كأس العالم للأندية بتسجيله 4 أهداف، كانت بمثابة إشارة مبكرة لإندريك بأن عليه اقتسام الدقائق القليلة المتاحة.

لكن ما لم يتوقعه إندريك هو أن يجد نفسه خارج حسابات اللعب تماما في مرحلة مبكرة من الموسم، وفقا للصحيفة.