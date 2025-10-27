غيّر اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيش حياته تماما بعد أن أمضى عدة أشهر في سجن بتهمة خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقضى مدافع برشلونة ومنتخب البرازيل السابق عاما واحدا في السجن ثم برّأته المحكمة العليا في كتالونيا في مارس/آذار الماضي لعدم وجود دليل قاطع على الحادثة ودفع كفالة قدرها مليون يورو.

وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة النطاق نظرا للحكم عليه في البداية بالسجن لأكثر من 4 سنوات.

وبعد انسحابه من الحياة العامة في الأشهر الأخيرة، عاد ألفيش البالغ من العمر 42 عاما للظهور بشكل مفاجئ على منصات التواصل الاجتماعي بنمط حياة مختلف تماما، بعيدة كل البعد عن الإعلام وكرة القدم الاحترافية.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهره وهو يُلقي عظات في كنيسة في جيرونا، وتحديدا كنيسة إيليم جيرونا. وخلال خطابه، يمكن سماعه يقول عبارات مثل: "عليك أن تتحلى بالإيمان؛ أنا دليل على ذلك. لأن ما يعد به الله يُوفيه".

وكتب أحد مستخدمي تيك توك الذي تمكّن من تسجيل كلام البرازيلي خلال إحدى زياراته لهذه الكنيسة الإنجيلية: "الإيمان الذي يُغيّر. داني ألفيش، من لاعب كرة قدم إلى واعظ. المجد لله وحده".

Aquest és el sentit discurs que ha fet l'exfutbolista del Barça Dani Alves durant a una cerimònia a l'església evangelista Elim Girona. De fet, ha assegurat que va fer "un pacte amb Déu" i que "s'ha de tenir fe, jo soc la prova d'això". L'exjugador afirma que el pacte amb Déu va… pic.twitter.com/iXAuhyAnHx — diariARA (@diariARA) October 27, 2025

كما أظهر الفيديو ألفيش وهو يقول للحاضرين "نأخذ أمور الله على محمل الجد ونتحلى بالإيمان". ويضيف: "في خضم الاضطرابات، وفي خضم العاصفة، هناك دائما رسول من الله. وهذا الرسول، في أسوأ لحظات حياتي، حملني إلى الكنيسة، إلى رحلتي. واليوم أنا في رحلتي بفضله".

وقد مر الظهير البرازيلي بالعديد من المراحل طوال حياته الحافلة بالإنجازات، إذ قفز من فريق "باهيا" إلى كرة القدم الأوروبية وتحديدا مع نادي إشبيلية الإسباني، وكان أحد أفضل اللاعبين في مركزه.

وبعد أن أثبت نفسه في نادي برشلونة، واصل اللاعب مسيرته في يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأخيرا في نادي بوماس المكسيكي.

وكان ألفيش صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزا بالألقاب في تاريخ كرة القدم (43 لقبا) حتى انتزع منه ليونيل ميسي هذا الشرف، وانفرد بالصدارة برصيد 44 لقبا.