حالات تحكيمية مثيرة للجدل بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. أهداف ملغاة وركلات جزاء

شهدت مباراة كلاسيكو الغريمين ريال مدريد وبرشلونة حالات تحكيمية عدة أثارت تباينا في الآراء لدى خبراء التحكيم، رافقها جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد أمس فوزا هاما على برشلونة بـ2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة الـ10 من الدوري الإسباني، ليبتعد النادي الملكي في صدارة الجدول بفارق 5 نقاط عن البلوغرانا.

الحالات التحكيمية لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وحُرم ريال مدريد من تسجيل فوز أكبر، إذ شهدت المباراة إلغاء 3 أهداف له بداعي التسلل، أحدها بعد تدخّل تقنية الفيديو المساعد وجميعها كان التسلل فيها "صحيحا"، بحسب الصحافة الإسبانية.

كما تدخّلت تقنية الفيديو المساعد "فار" مرتين في ركلات الجزاء، إذ ألغت واحدة لريال مدريد واحتسبت أخرى.

وتباينت الآراء عن إلغاء ركلة الجزاء الأولى، في حين اتفق الجميع على صحة الثانية.

ففي الأولى أشار الحكم سوتو غرادو إلى علامة الجزاء بداعي تعرّض البرازيلي فينيسيوس جونيور للعرقلة من لامين جمال داخل الصندوق، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة اللقطة على شاشة الفار.

وعند مراجعة اللقطة تبيّن أن قدم لاعب برشلونة كانت على الأرض وأن فينيسيوس هو ارتكب المخالفة، وعليه كان قرار الإلغاء صحيحا وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

لكن حساب "أركيفو فار" المتخصص في الحالات التحكيمية أبدى استغرابه من إلغاء ركلة الجزاء، إذ يرى "أن لامين وضع قدمه دون أن يصل إلى الكرة مطلقا"، وعليه كان القرار الأول صحيحا.

وأضاف "إنها ركلة جزاء صحيحة، واصفا تدخل الفار بأنه "غير مفهوم".

🖥️💥 Ataque de locura del VAR en el Real Madrid – Barcelona. 👉🏻 Lamine Yamal mete el pie, sin llegar al balón en ningún momento, por delante del remate de Vinicius. ❌ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜. ▪️ Incomprensible intervención del VAR y falta de personalidad de Soto Grado. pic.twitter.com/aSqbkEgX09 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

لكن نفس الحساب عاد إلى اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء، وأكد أن فينيسيوس كان في موقف تسلل واضح من الأساس، إذ كان البرازيلي متقدما على آخر مدافع لبرشلونة وهو أليخاندرو بالدي.

🚨💥 ¡𝗖𝗢𝗥𝗧𝗢𝗖𝗜𝗥𝗖𝗨𝗜𝗧𝗢 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗘𝗹 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼! 👉🏻 Vinicius se encuentra por delante de Balde en la acción previa al penalti de Lamine. ❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢. ▪️ Por tanto, queda anulado el posible penalti posterior sobre el brasileño. pic.twitter.com/wqJTqETxxc — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

وعليه كان على حكم الفيديو العودة إلى تلك اللقطة واحتساب التسلل على اللاعب البرازيلي.

ومع وصول المباراة إلى الربع ساعة الأولى سجّل كيليان مبابي هدفا لريال مدريد، واحتفل به مع زملائه والجماهير قبل أن يُلغيه الحكم سوتو غرادو بتوجيه من الفار.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن مبابي كان متقدما تقدما طفيفا على قدم باو كوبارسي مدافع برشلونة، لتبقى النتيجة تعادلا سلبيا.

🤏 El fuera de juego de Mbappé que anuló el gol del francés pic.twitter.com/PpETxlufUi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 26, 2025

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق الإنجليزي جود بيلنغهام، غير أن لاعبي برشلونة طالبوا بإلغائه بحجة وجود خطأ لصالح كوبارسي.

واتفق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس وحساب أركيفو فار على صحة قرار الحكم باحتساب الهدف واعتبرا "احتكاك اللاعبين لا يُعد مخالفة تستوجب العقاب" وأضافا "أن كوبارسي هو من جاء من الخلف واصطدم بمدافع ريال مدريد".

⁉️💥 ¿Hay falta de Huijsen previa al gol de Bellingham? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Es Cubarsí el que, llegando desde atrás, se lanza contra el central del Real Madrid. ▪️ Si bien hay un impacto del jugador madridista sobre el culé, no se considera punible. pic.twitter.com/NqSTd2rZa5 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

وفي الوقت بدل الضائع، ألغى حامل الراية هدفا آخر لمبابي الذي كان في موقف تسلل، لقطة واضحة لم تكن بحاجة إلى الفيديو المساعد، ليذهب الفريقان إلى غرف الملابس والنتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد بـ2-1.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد على إريك غارسيا داخل المنطقة، وجاء القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، وفيها رأي سوتو غرادو أن يد مدافع برشلونة كانت مرتفعة لدرجة ترقى لاحتساب مخالفة، وهو ما اتفق معه حساب "أركيفو فار".

🖥️💥 Cara y cruz para el VAR en el Santiago Bernabéu. 👉🏻 Eric García levanta el brazo y desvía el balón dentro del área tras un toque previo en Bellingham. ✅ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜. ▪️ La clave de la acción es que la mano va hacia la dirección del balón y no al contrario. pic.twitter.com/uemCS214uC — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

ولم يمضِ وقت طويل حتى أُلغي هدف آخر لريال مدريد هذه المرة من توقيع بيلينغهام، وذلك بسبب وجود زميله المغربي إبراهيم دياز في موقف التسلل في بداية الهجمة.

المشادة بعد الكلاسيكو

شهدت نهاية المباراة أجواء متوترة إذ توجّه عدد من لاعبي ريال مدريد إلى لامين جمال نجم برشلونة للاعتراض على تصريحاته قبل الكلاسيكو.

وذكر سوتو غرادو في تقريره، أنه أشهر البطاقة الحمراء لأندري لونين حارس ريال مدريد الاحتياطي والبطاقة الصفراء لزملائه تيبو كورتوا، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، ومثلها للاعبي برشلونة فيران توريس وأليخاندرو بالدي.