حالات تحكيمية مثيرة للجدل بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. أهداف ملغاة وركلات جزاء

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - October 26, 2025 Real Madrid's Arda Guler in action with FC Barcelona's Fermin Lopez REUTERS/Albert Gea
كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة شهد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل (رويترز)
Published On 27/10/2025
آخر تحديث: 14:32 (توقيت مكة)

شهدت مباراة كلاسيكو الغريمين ريال مدريد وبرشلونة حالات تحكيمية عدة أثارت تباينا في الآراء لدى خبراء التحكيم، رافقها جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد أمس فوزا هاما على برشلونة بـ2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة الـ10 من الدوري الإسباني، ليبتعد النادي الملكي في صدارة الجدول بفارق 5 نقاط عن البلوغرانا.

الحالات التحكيمية لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وحُرم ريال مدريد من تسجيل فوز أكبر، إذ شهدت المباراة إلغاء 3 أهداف له بداعي التسلل، أحدها بعد تدخّل تقنية الفيديو المساعد وجميعها كان التسلل فيها "صحيحا"، بحسب الصحافة الإسبانية.

كما تدخّلت تقنية الفيديو المساعد "فار" مرتين في ركلات الجزاء، إذ ألغت واحدة لريال مدريد واحتسبت أخرى.

وتباينت الآراء عن إلغاء ركلة الجزاء الأولى، في حين اتفق الجميع على صحة الثانية.

ففي الأولى أشار الحكم سوتو غرادو إلى علامة الجزاء بداعي تعرّض البرازيلي فينيسيوس جونيور للعرقلة من لامين جمال داخل الصندوق، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة اللقطة على شاشة الفار.

وعند مراجعة اللقطة تبيّن أن قدم لاعب برشلونة كانت على الأرض وأن فينيسيوس هو ارتكب المخالفة، وعليه كان قرار الإلغاء صحيحا وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

لكن حساب "أركيفو فار" المتخصص في الحالات التحكيمية أبدى استغرابه من إلغاء ركلة الجزاء، إذ يرى "أن لامين وضع قدمه دون أن يصل إلى الكرة مطلقا"، وعليه كان القرار الأول صحيحا.

وأضاف "إنها ركلة جزاء صحيحة، واصفا تدخل الفار بأنه "غير مفهوم".

لكن نفس الحساب عاد إلى اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء، وأكد أن فينيسيوس كان في موقف تسلل واضح من الأساس، إذ كان البرازيلي متقدما على آخر مدافع لبرشلونة وهو أليخاندرو بالدي.

وعليه كان على حكم الفيديو العودة إلى تلك اللقطة واحتساب التسلل على اللاعب البرازيلي.

ومع وصول المباراة إلى الربع ساعة الأولى سجّل كيليان مبابي هدفا لريال مدريد، واحتفل به مع زملائه والجماهير قبل أن يُلغيه الحكم سوتو غرادو بتوجيه من الفار.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن مبابي كان متقدما تقدما طفيفا على قدم باو كوبارسي مدافع برشلونة، لتبقى النتيجة تعادلا سلبيا.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق الإنجليزي جود بيلنغهام، غير أن لاعبي برشلونة طالبوا بإلغائه بحجة وجود خطأ لصالح كوبارسي.

واتفق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس وحساب أركيفو فار على صحة قرار الحكم باحتساب الهدف واعتبرا "احتكاك اللاعبين لا يُعد مخالفة تستوجب العقاب" وأضافا "أن كوبارسي هو من جاء من الخلف واصطدم بمدافع ريال مدريد".

وفي الوقت بدل الضائع، ألغى حامل الراية هدفا آخر لمبابي الذي كان في موقف تسلل، لقطة واضحة لم تكن بحاجة إلى الفيديو المساعد، ليذهب الفريقان إلى غرف الملابس والنتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد بـ2-1.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد على إريك غارسيا داخل المنطقة، وجاء القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، وفيها رأي سوتو غرادو أن يد مدافع برشلونة كانت مرتفعة لدرجة ترقى لاحتساب مخالفة، وهو ما اتفق معه حساب "أركيفو فار".

ولم يمضِ وقت طويل حتى أُلغي هدف آخر لريال مدريد هذه المرة من توقيع بيلينغهام، وذلك بسبب وجود زميله المغربي إبراهيم دياز في موقف التسلل في بداية الهجمة.

المشادة بعد الكلاسيكو

شهدت نهاية المباراة أجواء متوترة إذ توجّه عدد من لاعبي ريال مدريد إلى لامين جمال نجم برشلونة للاعتراض على تصريحاته قبل الكلاسيكو.

وذكر سوتو غرادو في تقريره، أنه أشهر البطاقة الحمراء لأندري لونين حارس ريال مدريد الاحتياطي والبطاقة الصفراء لزملائه تيبو كورتوا، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، ومثلها للاعبي برشلونة فيران توريس وأليخاندرو بالدي.

المصدر: الصحافة الإسبانية

