تهديد صادم من فينيسيوس نجم ريال مدريد بعد استبداله بالكلاسيكو

لم يتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من السيطرة على أعصابه، وعبّر عن غضبه علنا من قرار استبداله في موقعة الكلاسيكو ضد برشلونة أمس الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد استبدال فينيسيوس في الدقيقة الـ71، ودفع بدلا منه بمواطنه رودريغو غوس، وهو قرار لم يرق للاعب البرازيلي الذي انفجر وتمتم بكلمات غاضبة للغاية وفق ما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا قال فينيسيوس الغاضب لحظة استبداله في الكلاسيكو؟

واندلعت شرارة غضب فينيسيوس حين شاهد الحكم الرابع يرفع اللوحة التي تحمل رقمه، فقال بانفعال "أنا؟ أنا؟! يا مدرب، يا مدرب!"، وهو يفتح ذراعيه مطالبا بتفسير.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ألونسو حاول في البداية احتواء الموقف بسرعة، وقال للاعبه "هيا يا فيني، كفى".

لكن فينيسيوس (24 عاما) لم يكتف بذلك، بل قرر التوجه مباشرة نحو غرف الملابس، ثم عاد إلى مقاعد البدلاء بعد ذلك بدقائق.

وأثناء خروجه من الملعب عبّر فينيسيوس عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي وفق الكلمات التي كشفت عنها شبكة "دازن"، إذ قال غاضبا "أنا راحل عن الفريق، سأرحل، من الأفضل أن أرحل".

💥 Vinicius, según Dazn, al irse del campo: "yo me voy del equipo, mejor me voy" pic.twitter.com/Npy46NbJFa — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

بعدها، توجه لويس يوبيس مدرب حراس المرمى في ريال مدريد إلى غرفة الملابس للتحدث مع فينيسيوس وجها لوجه، وتمكن من تهدئته ليعود البرازيلي بعد دقائق إلى مقاعد البدلاء بجانب زملائه.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد ألونسو أن الموقف سيعالج داخليا بعيدا عن وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه يعتزم تسوية الأمر على نحو خاص مع اللاعب نفسه لتفادي تضخيم الأزمة، على حد وصفه.

فالدانو ينتقد تصرفات فينيسيوس

في الأثناء، جدد خورخي فالدانو اللاعب والمدرب والمدير الرياضي السابق لريال مدريد انتقاده اللاذع لسلوكيات فينيسيوس الذي يرتكب "أخطاء متكررة"، على حد وصفه.

وقال فالدانو "فينيسيوس فقد السيطرة، لقد خرج عن طوره تماما حتى إنه غادر إلى غرف الملابس ولم يبقَ على مقاعد البدلاء!".

وأضاف "لا أعلم إن كان أحد قد تحدّث مع فينيسيوس داخل غرفة ملابس ريال مدريد وأقنعه بالعودة إلى مقاعد البدلاء أو قد راجع نفسه".

وأتم "فينيسيوس كان يلعب بشكل ممتاز، قدّم مباراة قوية وكان في حالة بدنية جيدة وبدا واثقا جدا، لكن لم يفهم قرار استبداله لأنه كان مقتنعا بأنه قادر على حسم المباراة لصالح فريقه".

رسالة فينيسيوس بعد الكلاسيكو

بدوره، وجّه فينيسيوس رسالة إلى أنصار ريال مدريد بعد الكلاسيكو قال فيها "لدي رسالة إلى جميع المدريديين، خاصة أولئك الذين حضروا إلى البرنابيو وساندونا بحماس كبير".

🚨 Vinicius Jr: “I have a message to all Madridistas, especially those who came to Bernabeu and supported us passionately”. “This is how the Clásico is; there are many things happening on and off the pitch. We try to maintain balance, but that’s not always possible. We didn’t… pic.twitter.com/lymfGv6ScE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

وأضاف في رسالة أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو "هكذا هو الكلاسيكو، تحدث فيه أمور كثيرة داخل الملعب وخارجه، نحاول الحفاظ على التوازن، لكن ذلك لا يكون ممكنا دائما، لم نرغب في إهانة أحد، لا اللاعبين الصغار ولا الجماهير".

وأتم البرازيلي "نحن نعلم أنه عندما نخطو إلى أرض الملعب علينا أن نقوم بدورنا، وهذا ما فعلناه اليوم، هلا مدريد".