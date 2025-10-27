رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

تشيزني حارس برشلونة يضم مبابي وميسي ونيمار لقائمة ضحاياه

MADRID, SPAIN - OCTOBER 26: Kylian Mbappe of Real Madrid takes a penalty kick which is saved by Wojciech Szczesny of FC Barcelona during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
تشيزني حارس برشلونة تصدى ببراعة لركلة جزاء سددها مبابي في الكلاسيكو (غيتي)
ضم البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إلى قائمة ضحاياه من كبار النجوم الذين فشلوا في هز شباكه عبر ركلات الجزاء.

وحرم تشيزني مبابي أمس الأحد من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

تشيزني حارس برشلونة قاهر النجوم في ركلات الجزاء

واحتسب الحكم سيزار سوتو غرادو ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد على إريك غارسيا مدافع برشلونة، لكن تشيزني كان على الموعد وتصدى لتسديدة مبابي بإبعاد رائع للكرة، مبقيا على أمل فريقه في العودة بالنتيجة (1-2)، لكن ذلك لم يتحقق.

ولا يُعد هذا أول تصد لتشيزني في ركلات الجزاء لنجوم من الطراز الأول، فقد سبق أن فعل ذلك مع النجمين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، ونيمار دا سيلفا اللاعب الحالي لفريق سانتوس.

وحين كان لاعبا في روما منع تشيزني (35 عاما) نيمار من التسجيل من علامة الجزاء، وذلك في مباراة الذئاب ضد برشلونة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016.

حدث ذلك يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو لحساب الجولة الخامسة.

يومها تقدّم نيمار لتنفيذ ركلة جزاء سددها بقدمه اليمنى، لكن تشيزني تصدى لها ببراعة، لكن الكرة ارتدت إلى البرازيلي أدريانو الذي أعادها إلى الشباك.

وعلى الصعيد الدولي، تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء سددها ميسي خلال مباراة الأرجنتين وبولندا في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

وتقابل المنتخبان يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب 974 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة.

وقتها أرسل ميسي الكرة نحو الجانب الأيسر، فتمدد تشيزني وتمكن من صدها ببراعة، لتبقى النتيجة حينها عند التعادل السلبي.

واللافت في الأمر أن هذه التصديات جاءت جميعها في مباريات خسرتها فرق تشيزني، وكانت على النحو التالي:

  • برشلونة 6-1 روما.
  • بولندا 0-2 الأرجنتين.
  • ريال مدريد 2-1 برشلونة.

يذكر أن تشيزني تصدى خلال مسيرته لـ21 ركلة جزاء بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

المصدر: الصحافة الإسبانية

