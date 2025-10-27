استقالة رئيس النجم الساحلي التونسي زبير بية

قالت تقارير إعلامية في تونس -الاثنين- إن رئيس النجم الساحلي واللاعب الدولي السابق زبير بية قدم استقالته من منصبه.

وتأتي الاستقالة بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، بخسارته -أمس الأحد- بركلات الترجيح ضد نادي نيروبي يونايتد الكيني بعد فوز كل فريق على أرضه بالنتيجة ذاتها (2-صفر).

ويعاني النجم أيضا من أزمة مالية معقدة وسوء النتائج في منافسات الدوري التونسي حيث يحتل المركز 12 في جدول الترتيب بـ9 نقاط في أعقاب الجولة 11، بتحقيقه لفوزين وخسارته في 5 مباريات وتعادله في اثنتين. وتنقص الفريق مباراة مؤجلة.

ومن المتوقع أن تدعو إدارة النادي الى اجتماع استثنائي في وقت لاحق لبحث وضعية الفريق بعد انسحاب بية.

ويعد زبير بية 54 عاما أحد أساطير النجم الساحلي، وكان شَغل بداية من يوليو/تموز 2024 منصب رئيس هيئة تسييرية مؤقتة في إدارة النجم ثم انتُخب رسميا رئيسا للنادي في يوليو الماضي في ولاية تمتد حتى عام 2028.