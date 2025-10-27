ارتفاع مذهل في رسوم التصوير مع رونالدو

مع أكثر من مليار متابع تراكمي عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش العالم الرقمي.

ونجح مهاجم النصر السعودي -الذي يتابعه ما يزيد على 666 مليون شخص على إنستغرام- في تحويل هذا النفوذ الهائل إلى إمبراطورية تجارية حقيقية.

وكشف هاري هوغو، الرئيس السابق لتطبيق سبورت لوبستر، مؤخرًا عن الارتفاع المذهل في أسعار رسوم الصور والمنشورات في حسابات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

وقبل نحو 10 سنوات، أبرم التطبيق شراكة سنوية مع "الدون البرتغالي" مقابل 250 ألف جنيه إسترليني (حوالي 300 ألف يورو) شملت حوالي 30 منشورًا على حساباته على مواقع التواصل، وهو مبلغ يبدو زهيدا اليوم.

منشور واحد بنحو مليون يورو

في الواقع، يبلغ سعر منشور واحد لرونالدو مليون جنيه إسترليني (1.15 مليون يورو) وهو تقريبا نفس سعر جلسة تصوير تلفزيونية (حوالي 1.2 مليون يورو). وتعد هذه الزيادة المذهلة دليل قوة اللاعب التسويقية، إذ يتعاون الآن مع علامات تجارية مرموقة مثل "ووب" (Whoop) و"هيربالايف" (Herbalife) و"يو إف إل" (UFL).

فعالية هذه الشراكات راسخة

خلال حقبة سبورت لوبستر، حقق كل منشور حوالي ألفي عملية تنزيل للتطبيق. ومع تضاعف عدد متابعيه منذ ذلك الحين بأكثر من 6 أضعاف، ازداد تأثير منشورات رونالدو، مما يبرر المعدلات الهائلة التي تجعله من أكثر الشخصيات جاذبية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد حقق رونالدو إنجازا تاريخيا خارج المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح أول ملياردير في عالم كرة قدم.

وحسبت تقديرات مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات يبلغ صافي ثروة النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس 1.4 مليار دولار، وهو تقديرٌ تحقق بفضل تمديد عقده الجديد مع النصر السعودي.