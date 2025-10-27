"أطفال واجهوا رجالا" في الكلاسيكو.. فينغر يقسو على برشلونة

يرى الفرنسي أرسين فينغر المدرب الأسبق لأرسنال والمحلل الفني بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" أن برشلونة افتقد إلى الخبرة في موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وهو ما أسهم في سقوط الفريق الكتالوني.

وتعرّض برشلونة أمس لخسارته الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم، وجاءت أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بقمة الجولة الـ10 من المسابقة.

فينغر ينتقد أداء برشلونة في الكلاسيكو

ووصف فينغر (76 عاما) الذي يشغل أيضا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواجهة الكلاسيكو بأنها كانت "مباراة رجال ضد أطفال".

وقال خلاله تحليله الكلاسيكو عبر قناة "بي إن سبورتس" مالكة حقوق بث الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بشكل عام، يمكن القول إن المباراة كانت إلى حد ما كأنها مباراة رجال ضد أطفال في بعض الجوانب".

وشكّك فينغر في نضج برشلونة، مشيرا إلى أنه افتقد إلى الخبرة بقوله "شعرت أنهم فقدوا إينيغو مارتينيز في الدفاع (انتقل الصيف الماضي إلى النصر السعودي) حيث كان أحد اللاعبين الأكثر خبرة، اليوم ظهر أن الدفاع أمام لاعب مثل كيليان مبابي يفتقر إلى النضج والخبرة".

وأضاف "بدون رافينيا وروبرت لوفاندوفسكي أيضا، افتقد برشلونة النضج خلال اللحظات الحاسمة من الكلاسيكو".

إشادة بأداء مبابي في الكلاسيكو

في المقابل، أثنى فينغر على مواطنه كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي سجل الهدف الأول لفريقه وكان مصدر تهديد دائم للنادي الكتالوني خلال الكلاسيكو.

وقال فينغر "دخل مبابي المباراة وهو يقول لنفسه سأتحرك خلف المدافعين وسأسجل بعض الأهداف، سأخبر زملائي في الوسط أن ينظروا إليّ كلما كانت الكرة عندهم".

وتابع "تمريرة جود بيلينغهام كانت استثنائية (في الهدف الأول) وبرشلونة لم يمتلك لاعبين من هذا النوع لإحداث الفارق. وهذا النوع من المهارات الخاصة يمنحك الفوز".

وأتم المدرب الفرنسي السابق "تفوز في المباريات الكبيرة عندما يتم استغلال اللحظات الحاسمة".

وبفوزه في الكلاسيكو، عزّز ريال مدريد صدارته للدوري بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويستقبل ريال مدريد ضيفه فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو السبت المقبل في الجولة الـ11 من الليغا، واليوم التالي يستضيف برشلونة إلتشي على ملعب مونتجويك الأولمبي.