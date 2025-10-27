أداء سيئ وأرقام كارثية للامين جمال بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة كشفت أن تصريحات النجم الشاب وسخريته وهجومه على "الملكي" زادت الضغط عليه وألقت عبئا على كاهل زملائه.

فجماهير "الميرنغي" لم تكن مستعدة لمسامحة جناح برشلونة في "كلاسيكو الأرض" بسبب تصريحاته الاستفزازية قبل المباراة.

وهاجم جمال (18 عاما) في مقابلة تلفزيونية أمس الأول الجمعة بأن ريال مدريد "يسرق" و"يشتكي"، وذلك قبل مواجهة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو انتهت بخسارة برشلونة 2-1.

وبدأ جمال المباراة بتوتر واضح، واعتقد جمهور صاحب الأرض أنه تسبب في ركلة جزاء عندما انزلق للتدخل على فينيسيوس جونيور، لكن القرار ألغي بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وتعرض جمال لصافرات استهجان وهتافات معادية في كل مرة لمس فيها الكرة، ودوّى أحد أعلى ردود الفعل في المدرجات عندما سدد فينيسيوس كرة طائشة ارتدت بقوة واصطدمت بجناح برشلونة لتتحول لرمية تماس.

وبدا أنه بدأ يتخلص من بعض التوتر، إذ شارك في بعض التمريرات السلسة مع زملائه في برشلونة، وحاول تنفيذ واحدة من تسديداته المقوسة المعتادة من الجانب الأيمن لحافة منطقة الجزاء.

لكن ألفارو كاريراس الظهير الأيسر نجح بشدة في الحد من خطورته بعد ذلك، وأصبح تأثيره على المباراة هامشيا مع مرور الوقت وسيطرة ريال مدريد على مجريات اللعب.

وخلال مشادة في نهاية المباراة، شوهد قائد ريال مدريد داني كارفخال، الذي يلعب إلى جانب جمال في منتخب إسبانيا، وهو يقول للجناح الشاب إنه يتحدث كثيرا.

واعترف ماركوس سورغ المدرب المساعد لبرشلونة بأن الأجواء العدائية ربما أثرت على أداء نجم الفريق الشاب.

وقال سورغ "هذا ممكن. ربما قليلا. لأنه لا يزال يتعلم كيف يتعامل مع الجماهير، مع الصافرات… إنها عملية. من الصحيح أنه عادة ما يكون متحمسا جدا، لكن اليوم لم يكن سهلا عليه".

أرقام لامين جمال الكارثية

أرقام لامين جمال الكارثية