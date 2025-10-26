موعد مباراة النصر والاتحاد بكأس الملك السعودي والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

تتجه الأنظار مساء بعد غد الثلاثاء إلى ملعب أول بارك الذي يحتضن مباراة النصر والاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.

وقد حجز الاتحاد بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعد تجاوزه الوحدة بهدف دون رد، في حين تغلب النصر على جدة برباعية نظيفة في مباراة تألق خلالها النجم البرتغالي جواو فيليكس.

موعد مباراة النصر والاتحاد

تقام مباراة النصر والاتحاد في كأس ملك السعودية 2025-2026 بعد غد، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 21:00 بتوقيت مصر والدوحة والسعودية (22:00 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك.

Thmanyah 1HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة -لحظة بلحظة- عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويقدم النصر مستويات كبيرة منذ بداية الموسم ويتصدر دوري روشن للمحترفين بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين يعاني الاتحاد من النتائج المتذبذبة ويحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط.

تفوق "العالمي" على الاتحاد في آخر مواجهتين جمعت بينهما، حيث حسم الفوز أولًا في الدوري بنتيجة (2-0) قبل أن يجدد انتصاره عليه في كأس السوبر بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النصر اللقاء القادم بمعنويات مرتفعة ساعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته أمام الاتحاد، في حين يتطلع الأخير إلى استعادة توازنه ورد اعتباره أمام خصمه، والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارتين المتتاليتين.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيغو مارتينيز، محمد سيماكان، سلطان الغنام.

خط الوسط: ساديو ماني، أنجيلو، عبد الله الخيبري، كنيغسلي كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد النصر

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: ماريو ميتاي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، أحمد الجليدان.

خط الوسط: فابينهو، نغولو كانتي، حسام عوار، محمدو دومبيا.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، موسى ديابي.