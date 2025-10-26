ميسي يكشف سبب تجديد عقده مع إنتر ميامي

بعد تجديد عقده مع إنتر ميامي كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن الأسباب التي دفعته للاستمرار مع النادي الأميركي حتى 2028.

ووقَّع "البولغا" عقده مع إنتر مامي في ملعب "ميامي فريدوم بارك"، الذي سيُصبح معقلا للنادي ابتداءً من عام 2026.

وكان "البولغا" يكتفي بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توقيع عقوده لكنه هذه المرة كشف بصوته عن الأسباب التي دفعته للبقاء لسنوات أخرى في ميامي.

ففي حديثه مع برنامج "إن بي سي نايتلي نيوز" (NBC Nightly) علق ميسي قائلا "بصراحة، شعرت براحة كبيرة خلال هذا العام. أنا سعيد بالعيش في ميامي، وكذلك عائلتي، وبصراحة، كان القرار سهلا".

وأضاف الفائز بكأس العالم 2022 في قطر "لطالما قلت إنني سأبني قراري على شعوري اليومي وحالتي البدنية والنفسية للاستمرار في اللعب والبقاء جزءًا من هذا النادي".

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن اللاعب الأرجنتيني يعيش فترة رائعة على الصعيدين الشخصي والمهني، ولذلك اختار الاستمرار في اللعب في الدوري الأميركي للمحترفين، والأهم من ذلك، الاستمرار كلاعب كرة قدم محترف، مؤجلا اعتزاله لعدة سنوات أخرى.

منذ وصول النجم الأرجنتيني، أصبح الفريق محط أنظار العالم، بالإضافة إلى انضمام لاعبين بارزين مثل لويس سواريز ورودريغو دي بول، وهما صديقان لميسي، ليكونا جزءا من المشروع الرياضي الطموح.

وصرح خورخي ماس مالك النادي "توقيع ليو حتى عام 2028 بمثابة تكريم لمدينتنا الرائعة، نتطلع إلى كتابة فصول جديدة في ملعبنا، ميامي فريدوم بارك".

وأوضح ديفيد بيكهام، أحد الملاك المشاركين "لقد جلبنا أعظم لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، هذا يُظهر التزامنا تجاه ميامي، وكذلك التزام ليو تجاه المدينة والنادي وكرة القدم".

Leo Messi receives the MLS Golden Boot award! 🩷🖤😍 pic.twitter.com/wXqJiqj90N — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) October 25, 2025

ميسي يفقد دائرته المقربة

ومع إسدال الستار على مسيرة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس مع إنتر ميامي بإعلانهما اعتزال كرة القدم، يفتقد النجم الأرجنتيني جزءًا كبيرًا من دائرته المقربة في غرفة الملابس.

ويتواصل الغموض بشكلِ مستقبلِ النجم الأوروغواياني لويس سواريز صديقه المقرب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري هو الآخر، ويبدو في طريقه إلى الاعتزال أيضًا.

ولا يتواجد في إنتر ميامي من أصدقاء ميسي القدامى سوى رودريغو دي باول، رفيقه في منتخب الأرجنتين، الذي انضم من أتلتيكو مدريد في يوليو/تموز الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية 2025.