ليفربول يعاني وصلاح يكسر صيامه ولا يزيل الشكوك وسلوت تائه

5 هزائم لليفربول في جميع المسابقات بينها 4 متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أدخلت الفريق في دوامة وحقق رقما سلبيا لم يسجله منذ 4 سنوات ووضع مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت في مهب الرياح.

وآخر فوز للـ"ريدز" في البريمرليغ كان على إيفرتون 2-1 في "ديربي الميرسيسايد" في 20 سبتمبر/أيلول الماضي. في حين كسر الفريق سلسلة هزائمه بفوز كاسح على آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وكان "الليفر" بطل الموسم الماضي مني بخسارته الرابعة تواليا بسقوطه أمام مضيفه برنتفورد 2-3 أمس السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز. وبعد أن فاز في مبارياته الـ5 الأولى مطلع الموسم، مني ليفربول بـ4 هزائم متتالية، أمام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد بنتيجة واحدة 1-2.

وخسر "الحمر" 4 مرات في أول 9 مباريات، وهو نفس عدد الهزائم التي تعرض لها في الموسم الماضي بأكمله.

وتقدم برنتفورد بهدفين سجلهما البوركينابي دانغو واتارا بكرة "على الطاير" (5)، والألماني كيفن شاده (45)، ورد ليفربول بواسطة ظهيره الأيسر المجري ميلوش كيركيز (45+5)، ثم تقدم برنتفورد مجددا من ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي إيغور تياغو (60)، وقلص المصري محمد صلاح النتيجة (89).

وقدم برنتفورد الذي خسر مدربه الدانماركي توماس فرانك لصالح توتنهام وأبرز مهاجميه الكاميروني براين مبومو والكونغولي يوان ويسا إلى مانشستر يونايتد ونيوكاسل تواليا، أحد أفضل عروضه هذا الموسم وكان الفريق الأفضل معظم فترات المباراة وكان بوسعه تسجيل كمّ كبير من الأهداف لولا رعونة لاعبيه أمام المرمى.

وبهذه النتيجة، تراجع ليفربول إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، في حين تقدم برنتفورد إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وفي الجولة القادمة يستقبل ليفربول منافسه أستون فيلا في أنفيلد، في حين يخوض برينتفورد اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس.

إعلان

وأبرز الإيجابيات في خسارة ليفربول هي كسر النجم المصري محمد صلاح صياما عن التهديف دام 7 مباريات متتالية بتسجيله هدفا مهاريا رائعا، ولكن صلاح أضاع فرصة أخرى في الوقت بدل الضائع الذي امتد لما يزيد عن 10 دقائق.

🟣🎥تقرير خاص | ليفربول يتكبد هزيمته الرابعة توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه أمام مضيفه برينتفورد 2 – 3 🎙️تقرير | خالد السويدان @alsuwaidan73 pic.twitter.com/FdYS04Kzgj — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 25, 2025

سلوت والإقالة

بدوره، قال مدرب ليفربول أرني سلوت إن المنافسين توصلوا لإستراتيجيات تمكنهم من التغلب على فريقه وإنه يحتاج لإيجاد حلول للخروج من الوضع الراهن.

وقال سلوت إن فريقه قدم أمام برنتفورد أسوأ أداء يظهر به في الفترة الأخيرة وإنه استحق الخسارة.

واهتزت شباك ليفربول مبكرا في هزائمه الأربع في الدوري كما تأخر بهدف أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال.

وكانت الطريقة التي استقبل بها الفريق الهدف الأول أمام برنتفورد بعد 5 دقائق محبطة بشكل خاص بالنسبة لسلوت الذي قال إنهم أمضوا يوم الجمعة في التدريب على التعامل مع رميات التماس الطويلة التي يتميز بها برنتفورد.

ولكن لم يتمكن لاعبوه من التعامل مع رمية التماس التي لعبها مايكل كايودي، وعندما مرر كريستوفر أجر الكرة إلى دانجو واتارا، رد بطريقة رائعة وسددها مباشرة في المرمى.

وسخر مشجعو برنتفورد من مدرب ليفربول بهتافات "ستقال صباحا"، ورغم أن ليس هناك ما يدعو المدرب الهولندي للقلق بهذا الشأن، فإن الشعور بتراجع الفريق في حملة دفاعه عن اللقب بات واضحا.

نصف مليار دولار

وأنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (532 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية على فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي وميلوش كيركيز وألكسندر إيساك لكنه بدا شبحا للفريق الذي فاز باللقب في أول مواسم سلوت.

وقال سلوت "إذا غيرت الكثير صيفا، فأعتقد أنه ليس من المستغرب أن تسير الأمور على هذا النحو، لكنني لم أتوقع أن تؤول إلى 4 خسائر متتالية".

بدوره قال فيرجيل فان ديك قائد ليفربول والذي تسبب بركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث لبرينتفورد، إنه "يجب على الجميع أن ينظروا في المرآة، بمن فيهم أنا. متأكد من أننا سنخرج من هذا الموقف.. لكننا لن نحقق ذلك بمجرد الحديث عنه. يحتاج أحدنا الآخر، نحتاج للدعم. نحتاج أكثر لمن احتفلوا معنا العام الماضي ليكونوا معنا الآن. سنتجاوز هذا لأننا نملك الكفاءة".

وبدا ليفربول هشا في الدفاع، وتفوق عليه برنتفورد في الكثير من الأحيان. وعن هذا، أقر سلوت "كنت أتوقع أداء أفضل، لم نظهر كالمعتاد".