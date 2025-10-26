لامين جمال نجم برشلونة يرفع سقف تحدي ريال مدريد قبل الكلاسيكو

واصل نجم برشلونة الشاب لامين جمال تحديه لريال مدريد ليزيد من سخونة موقعة الكلاسيكو قبل ساعات قليلة من بدايتها.

ويزور لامين وفريقه برشلونة اليوم الأحد ملعب سانتياغو برنابيو لمقارعة ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الـ10 من الدوري الإسباني والتي ستبدأ عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لامين جمال يتحدى ريال مدريد مجددا قبل ساعات من الكلاسيكو

ونشر لامين (18 عاما) مقطع فيديو عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على إنستغرام، أكد فيه أنه "نسى الخوف منذ سنوات"، في إشارة منه إلى عدم خشيته من المباراة أو الظروف المحيطة بها.

وبدأ لامين مقطع الفيديو بالقول "اللاعب الذي يخرج من الحي (روكافوندا) لا ينافس من أجل الشهرة، بل من أجل المستقبل. لا يلعب من أجل الأضواء، بل لكي لا يعود إلى الوراء".

وأضاف "الضغط الحقيقي ليس في الملعب، بل في نظرات أولئك الذين لم يتوقفوا عن الإيمان به. وعندما يسجل هدفا لا يحتفل بدافع الغرور، بل لأنه يعلم أن ذلك الهدف قد يغيّر كل شيء: له، ولشعبه، ولحيّه".

وأنهى لامين مقطع الفيديو "تركت الخوف في ماتارو منذ زمن بعيد".

ولم يكتفِ النجم الشاب بنشر الفيديو، بل أضاف صورة أخرى ظهر فيها بعض مشجعي ريال مدريد في المدرجات وهم يوجهون له كلمات مستفزة.

يأتي ذلك بعد يومين من ظهور لامين في مقابلة أجراها مع جيرارد بيكيه، النجم السابق لبرشلونة قال فيها "إن ريال مدريد يسرق ثم يشتكي، يفعلون أشياء لا أعرف عنها".

وسخر لامين في جزء آخر من المقابلة من النادي الملكي، مشيرا إلى أنه سجل في ملعب سانتياغو برنابيو في المواجهات السابقة، وأنه قادر على التسجيل مرة أخرى.

ويؤمن لامين أن تكرار فوز برشلونة برباعية نظيفة في معقل الريال "قد يحدُث"، في إشارة إلى المواجهة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي 2024-2025 على الملعب ذاته.

يُذكر أن لامين جمال لعب ضد ريال مدريد في 7 مناسبات سابقة بجميع البطولات، فاز في 4 مباريات مقابل 3 هزائم.

ويملك لامين جمال 5 مساهمات تهديفية (سجّل 3 وقدم تمريرتين حاسمتين) وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، مما يزيد من سخونة الكلاسيكو باعتباره صراعا على القمة.