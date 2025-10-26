لاعب وحيد من ريال مدريد صفّق له جمهور برشلونة

تُعتبر المنافسة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة أعمق من مجرد مباراة تُلعب على مدار 90 دقيقة، فقد عرف تاريخ مباريات الفريقين الكثير من الخلافات الرياضية والسياسية.

ورغم شدة المنافسة فإن الروح الرياضية تكون حاضرة في قليل من المناسبات، وهو ما أظهرته جماهير ريال مدريد في اللقطة التاريخية الشهيرة عندما صفّقت للبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة في كلاسيكو الليغا موسم 2003-2004، الذي قدّم يومها أداء أسطوريا توّجه بتسجيل هدفين من أصل 3 فاز بها "البلوغرانا".

لاعب ريال مدريد الوحيد الذي صفّق له جمهور برشلونة

وعاش لاعب وحيد من ريال مدريد هذه التجربة الفريدة من نوعها، إذ حظي بتصفيق جماهير برشلونة في إحدى مباريات الكلاسيكو في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

ووضع أنصار برشلونة عداءهم التاريخي لريال مدريد جانبا، ووقفوا على مدرجات ملعب كامب نو وصفقوا بحرارة للإنجليزي لوري كننغهام اعترافا منهم بعظمة الأداء الكروي الذي قدّمه يوم العاشر من فبراير/شباط من العام 1980.

وقدّم الإنجليزي أداء مدهشا وساهم في فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-0، لدرجة أن ميغيلي مدافع البارسا اعترف لاحقا "كننغهام جعلنا نفقد عقولنا بسرعته ومهارته بالكرة".

وكان ذلك الفوز بمثابة خطوة حاسمة نحو تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في ذلك الموسم (1979-1980) وفيه حظي كننغهام بإشادة واسعة من الجميع، وفق ما أكد موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

وفي الموسم التالي عانى كننغهام من إصابة في قدمه أُعير بعدها إلى مانشستر يونايتد ثم إلى سبورتنغ خيخون، لكنه لم يتمكن من استعادة مستواه السابق.

وتنقل اللاعب الإنجليزي بعدها بين أولمبيك مارسيليا، ليستر سيتي، شارلروا، ويمبلدون ورايو فاليكانو وساعد الأخير على الصعود إلى الدوري الإسباني عام 1989.

وفاة مأساوية

وبعد 3 أشهر من تحقيق ذلك الإنجاز توفي كننغهام عن عمر يناهز 33 عاما، إثر حادث سير بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.

وحاول الإنجليزي تجاوز سيارة بطيئة دون أن يلاحظ وجود أخرى متوقفة على جانب الطريق وفقد السيطرة على مركبته لعدم ارتدائه حزام الأمان، فاصطدم بعمود إنارة وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

أدى ذلك الاصطدام إلى انقلاب السيارة مرات عدة، ونقل كننغهام إلى المستشفى مصابا بجروح حرجة توفي على إثرها بعد وقت قصير.

وارتدى كننغهام قميص ريال مدريد في 66 مباراة سجل خلالها 20 هدفا، وتوج مع النادي الملكي بالدوري إسباني (1) وكأس ملك إسبانيا (2).

يُذكر أن كننغهام انضم إلى ريال مدريد عام 1979 قادما من وست بروميتش ألبيون، ويعتبر أول لاعب إنجليزي وثاني لاعب أسود البشرة يرتدي قميص النادي الملكي.