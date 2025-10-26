رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

لاعب وحيد من ريال مدريد صفّق له جمهور برشلونة

Sport, Football, pic: circa 1980, Spanish League, Real Madrid 3, v Barcelona 2, Laurie Cunningham, Real Madrid poised to cross the ball, Laurie Cunningham (1956-1989) played in Spain for Real Madrid, 1979 - 1983, sadly killed in a car crash in 1989 (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)
الإنجليزي كانينغهام لاعب ريال مدريد (يسار) حظي بتصفيق حار من جماهير برشلونة خلال الكلاسيكو عام 1980 (غيتي)
Published On 26/10/2025
|
آخر تحديث: 22:24 (توقيت مكة)

حفظ

تُعتبر المنافسة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة أعمق من مجرد مباراة تُلعب على مدار 90 دقيقة، فقد عرف تاريخ مباريات الفريقين الكثير من الخلافات الرياضية والسياسية.

ورغم شدة المنافسة فإن الروح الرياضية تكون حاضرة في قليل من المناسبات، وهو ما أظهرته جماهير ريال مدريد في اللقطة التاريخية الشهيرة عندما صفّقت للبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة في كلاسيكو الليغا موسم 2003-2004، الذي قدّم يومها أداء أسطوريا توّجه بتسجيل هدفين من أصل 3 فاز بها "البلوغرانا".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

لاعب ريال مدريد الوحيد الذي صفّق له جمهور برشلونة

وعاش لاعب وحيد من ريال مدريد هذه التجربة الفريدة من نوعها، إذ حظي بتصفيق جماهير برشلونة في إحدى مباريات الكلاسيكو في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

ووضع أنصار برشلونة عداءهم التاريخي لريال مدريد جانبا، ووقفوا على مدرجات ملعب كامب نو وصفقوا بحرارة للإنجليزي لوري كننغهام اعترافا منهم بعظمة الأداء الكروي الذي قدّمه يوم العاشر من فبراير/شباط من العام 1980.

وقدّم الإنجليزي أداء مدهشا وساهم في فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-0، لدرجة أن ميغيلي مدافع البارسا اعترف لاحقا "كننغهام جعلنا نفقد عقولنا بسرعته ومهارته بالكرة".

إعلان

وكان ذلك الفوز بمثابة خطوة حاسمة نحو تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في ذلك الموسم (1979-1980) وفيه حظي كننغهام بإشادة واسعة من الجميع، وفق ما أكد موقع "سبورت بيبل" البريطاني.

وفي الموسم التالي عانى كننغهام من إصابة في قدمه أُعير بعدها إلى مانشستر يونايتد ثم إلى سبورتنغ خيخون، لكنه لم يتمكن من استعادة مستواه السابق.

وتنقل اللاعب الإنجليزي بعدها بين أولمبيك مارسيليا، ليستر سيتي، شارلروا، ويمبلدون ورايو فاليكانو وساعد الأخير على الصعود إلى الدوري الإسباني عام 1989.

وفاة مأساوية

وبعد 3 أشهر من تحقيق ذلك الإنجاز توفي كننغهام عن عمر يناهز 33 عاما، إثر حادث سير بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.

وحاول الإنجليزي تجاوز سيارة بطيئة دون أن يلاحظ وجود أخرى متوقفة على جانب الطريق وفقد السيطرة على مركبته لعدم ارتدائه حزام الأمان، فاصطدم بعمود إنارة وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

West Bromwich Albion winger Laurie Cunningham with his sportscar outside the Hawthorns in West Bromwich, 12th September 1977. (Photo by Gerry Armes/Birmingham Mail/Popperfoto via Getty Images/Getty Images)
الإنجليزي لوري كننغهام توفي عام 1989 بحادث سير قرب العاصمة الإسبانية مدريد (غيتي)

أدى ذلك الاصطدام إلى انقلاب السيارة مرات عدة، ونقل كننغهام إلى المستشفى مصابا بجروح حرجة توفي على إثرها بعد وقت قصير.

وارتدى كننغهام قميص ريال مدريد في 66 مباراة سجل خلالها 20 هدفا، وتوج مع النادي الملكي بالدوري إسباني (1) وكأس ملك إسبانيا (2).

يُذكر أن كننغهام انضم إلى ريال مدريد عام 1979 قادما من وست بروميتش ألبيون، ويعتبر أول لاعب إنجليزي وثاني لاعب أسود البشرة يرتدي قميص النادي الملكي.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان