كواليس المناوشات بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعد الكلاسيكو

بعد خسارته 4 مرات الموسم الماضي أمام غريمه اللدود، ثأر ريال مدريد من ضيفه برشلونة وفاز عليه (2-1) بملعب سانتياغو برنابيو بفضل كيليان مبابي وجود بيلينغهام.

نهاية المباراة شهدت سلسلة من مناوشات ومشاجرات تورط فيها جميع اللاعبين تقريبا ومقاعد البدلاء وهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور منافسه لامين جمال بشكل خاص.

في الواقع كانت الحرب الكلامية والتصريحات الاستفزازية التي ازدادت في الأيام الأخيرة، شرارة لتفجير التوتر وخلق فوضى عارمة بعد المباراة.

اندلعت أولى الاشتباكات بعد حصول بيدري على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 100، حيث تجمعت حشود حول مقاعد البدلاء، وأظهرت اللقطات إيدير ميليتاو وهو يحاول تهدئة الجميع، بينما بدا أنّ أليخاندرو بالدي يهاجم فينيسيوس جونيور الذي كان قد استُبدل قبل دقائق قليلة.

كما تدخل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، وكذلك ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر، اللذان كانا غائبين عن الملاعب رغم إصابتهما الطويلة.

كارفاخال غاضب من لامين جمال

بعد ثوان من صافرة النهاية، توسعت رقعة الشجار وهذه المرة، بدا أن اللاعبين الأكثر غضبا هما مهاجم برشلونة فيران توريس والحارس تيبو كورتوا، كما ظهر فينيسيوس وهو يعترض طريق أحد اللاعبين.

ووفقا لشبكة قنوات "دازن" وصحيفة موندو ديبورتيفو، تحدث البرازيلي مع لامين جمال مباشرة قائلا "تكلم الآن!".. "أنت تتحدث كثيرًا في إشارة مباشرة إلى تعليقات الجناح الإسباني البالغ من العمر 18 عاما عندما اتهم ريال مدريد بـ"السرقة" و"الشكوى فقط" خلال حوار مع منشئ المحتوى إيباي يانوس على هامش مباراة في دوري أبطال أوروبا.

إعلان

وأضاف البرازيلي منتقدا لامين جمال "أنت دائمًا تتحدث بصوت عالٍ، اليوم تمرر الكرة للخلف فقط ".

كما ذكرت صحيفة ماركا أن الدولي الإسباني داني كارفاخال اقترب من لامين جمال وأوضح له: "لقد بالغت في الكلام"، مكررًا ذلك عدة مرات وردّ اللاعب الكتالوني بتجاهل.

وفي المنطقة المختلطة علق أوريليان تشواميني على المناوشات قائلا "أحب هذا النوع من الأمور إنها مجرد كلمات، لا نية سيئة. وقد ساعدنا ذلك أكثر قليلا من حيث التحفيز".

قبل المباراة، أثار نجم برشلونة جدلا واسعا في الصحافة الإسبانية. ولم تنتظر وسائل الإعلام المدريدية طويلا لتصفية حساباتها. كتب خوان إغناسيو غارسيا-أوتشوا في صحيفة ماركا: "لامين اختار طريق نيمار".

وأضاف "تصريحات لامين، التي زعم فيها أن ريال مدريد يسرق، أخطر مما تبدو. على لامين، الذي يمتلك كل المقومات ليكون أفضل لاعب في العالم، أن يكون أكثر حذرا إذا لم يرغب في أن يصبح لاعبا غير محبوب".